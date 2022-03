Ana Beatriz Nogueira está curada do câncer após retirada de tumor: ''Passou, passou!''

Atriz Ana Beatriz Nogueira está livre do câncer após operação e médicos descartam radioterapia e quimioterapia

Redação Publicado em 13/03/2022, às 14h46

A atriz Ana Beatriz Nogueira (54) está livre do câncer no pulmão.

A artista, que descobriu a doença no início de março, quando contraiu uma influenza e precisou fazer uma tomografia, foi operada na última quinta-feira, 10, para retirar o tumor, que estava em estágio inicial. A previsão, agora, é que a atriz receba alta na próxima quarta, 16.

De acordo com informações da colunista Patrícia Kogut, do O Globo, os médicos ficaram felizes com o resultado da operação porque, ao retirar o tumor completamente, perceberam que a artista não vai precisar sequer passar por outros tratamentos, como geralmente acontece nesses casos.

A ideia de que a cura acontecesse após a cirurgia era uma expectativa alta dos profissionais que acompanharam a artista. A radioterapia e a quimioterapia, inclusive, foram dispensadas.

"Passou, passou! Bendita influenza", celebrou a atriz na publicação.

Em breve, ela também retornará aos trabalhos. Ana Beatriz Nogueira está escalada para o elenco de Olho por Olho, próxima novela de João Emanuel Carneiro dirigida por Carlos Araújo que irá ao ar no Globoplay.