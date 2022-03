Após ter influenza, Ana Beatriz Nogueira descobre câncer no pulmão

No ar em 'Um Lugar Ao Sol', atriz Ana Beatriz Nogueira descobriu câncer de pulmão após fazer exames depois de ter contraído gripe

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 07h09

A atriz Ana Beatriz Nogueira (54) está com um câncer no pulmão.

Segundo informações da jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a artista descobriu a doença no estágio inicial.

Após ter influenza, Ana Beatriz Nogueira, que está no ar em Um Lugar Ao Sol, precisou fazer uma tomografia e acabou achando um pequeno tumor no pulmão.

De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, a atriz vai operar em maio, quando começam as gravações de Olho Por Olho e estará liberada para trabalhar.

No Encontro com Fátima Bernardes, em 2018, a intérprete de Elenice falou sobre ter esclerose múltipla. Na pandemia, ela precisou redobrar os cuidados com a saúde devido à doença.

Na trama de um Lugar Ao Sol, sua personagem será diagnosticada com Alzheimer e acabará internada em uma clínica. Segundo Patrícia Kogut, se o fim da novela não for alterado, Elenice morrerá por complicações da covid-19.