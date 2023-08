Decisão tomada! Faustão teve conversa decisiva com família e amigos antes de transplante

Faustão teve conversa sobre seu futuro antes de transplante; ele está oficialmente aposentado da TV

Antes mesmo de saber que precisaria de um transplante de coração, Faustão já havia tomado uma decisão definitiva sobre seu futuro. Amigos mais próximos e familiares já foram comunicados da decisão.

É que o apresentador decidiu que está oficialmente aposentado e não vai mais atuar como apresentador na televisão, encerrando uma carreira de quase cinco décadas de sucesso. As informações foram publicados pelo colunista Flávio Ricco, do R7.

Segundo o colunista, Faustão só acertou duas aparições na televisão assim que estiver recuperado. Ele será entrevistado no programa Roda Viva e também deverá aparecer na Record TV para o especial em comemoração ao aniversário da emissora.

Faustão encerrou recentemente o Faustão na Band, programa diário que ele comandou por um ano e meio no canal. A atração chegou ao fim no início de agosto, logo após o quadro clínico do apresentador de 73 anos se agravar. Neste final de semana, ele passou por um transplante.

Entenda o que acontece com Faustão após a cirurgia

Após ser submetido a um transplante de coração, Faustão ainda terá um longo caminho a percorrer após a cirurgia. O apresentador, que passou sete dias na fila da doação de órgãos, deverá enfrentar uma nova rotina para lidar com o procedimento.

Segundo Fernando Lucchese, chefe da cardiologia e transplantes da Santa Casa de Porto Alegre, Faustão deve entrar ser submetido ao uso de remédios vitalícios para evitar a rejeição do novo coração. "O pós-operatório segue uma rotina muito bem estabelecida. O uso de agentes imunológicos começa de imediato durante a cirurgia e já se começa então a preparar os pacientes para que não haja incompatibilidade ou rejeição", contou o médico em entrevista à Band.

"Essas drogas serão usadas pelo paciente o resto da vida e são drogas de grande efetividade, tanto é que processo agudo de rejeição pós-transplante é muito raro. O mais comum é o paciente se recuperar e em 24 horas já estar caminhando. Já se organizando para ter uma nova vida", acrescentou sobre o quadro de Faustão após a cirurgia de transplante de coração.

Além da nova rotina, o apresentador não deve enfrentar grandes mudanças na qualidade de vida em longo prazo, como explicou Paulo Pego Fernandes do Hcor, cirurgião cardiovascular e torácico, em entrevista ao portal Metrópoles. "No geral, o novo coração é capaz de dar uma qualidade de vida normal ao paciente. No longo prazo, o pós-transplante vai depender apenas de imunossupressores e de um controle clínico rigoroso e periódico, mas vai poder seguir com a vida normal".