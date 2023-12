Amaury Lorenzo tem atitude radical após ser alvo de ameaça

Intérprete do Ramiro na novela Terra e Paixão, da Globo, Amaury Lorenzo decide abandonar as redes sociais após confusão em decorrência de premiação

O ator Amaury Lorenzo tomou uma atitude radical após ser alvo de uma polêmica por causa do prêmio Melhores do Ano, do Domingão com Huck, da Globo. O artista foi alvo de ameaças de fãs da atriz Clara Moneke. Isso porque os dois disputavam na mesma categoria da premiação e ele levou o troféu de Melhor Revelação.

Com isso, ele decidiu desativar o seu perfil no Instagram . Nesta terça-feira, 12, o perfil dele não aparece nas redes sociais após ele cancelar sua conta. Antes de tomar essa atitude radical, o ator desabafou sobre o ocorrido.

“Amigos, não precisa disso. Estou recebendo ameaças. Uma de morte. Ameaças de nas de outra artista. Triste. Bem triste. Que Deus possa iluminar vocês”, disse ele.

O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais. Tanto que Clara Moneke decidiu fazer posts para pedir que seus fãs parem de atacar Amaury Lorenzo. "Acordei agora com uma enxurrada de mensagens que me apavoraram. Parem de ameaçar o Amaury Lorenzo! Ele mereceu esse prêmio tanto quanto eu merecia. Eu fiquei muito feliz com a vitória de um ator preto, que vem do teatro assim como eu, que lutou pra estar onde está assim como eu", declarou ela.

Clara Moneke ainda fez um apelo aos fãs. "E o pior é que não é sobre mim, ou Amaury, ou premiação nenhuma. A verdade é que uma parte pobre da sociedade não consegue aceitar a vitória de uma pessoa como o Amaury, com os traços, a história, a identidade dele. Quem odeia o corpo dele também odeia o meu…", disparou ela.

Amaury Lorenzo explica mania do seu personagem

O ator Amaury Lorenzo é um dos grandes destaques da novela Terra e Paixão, trama das 9 da Globo, ao interpretar o capataz Ramiro, que tem cenas divertidas com Kelvin (Diego Martins). Ele esteve no palco do programa Encontro com Patrícia Poeta e explicou uma mania do seu personagem que os telespectadores já perceberam.

Em várias cenas, Ramiro aparece puxando a calça para cima e o gestou cama a atenção do público. Assim, ele decidiu explicar como isso surgiu em sua composição do personagem.

“As pessoas me perguntam: 'por que você levanta tanto a calça?' Parece que vai cair tudo aquilo. É um trejeito dos homens do interior. É uma coisa de masculinidade. E a gente pensa também no andar do Ramiro, o jeito que ele coça a barba... Isso veio tudo da minha experiência de dança”, disse ele, que é dançarino profissional e começou a fazer aulas de dança ainda na infância.