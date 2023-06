Amanda Meirelles curte noitada com Cara de Sapato e deixa fãs animados

Tá rolando? Amanda Meirelles e Cara de Sapato curtem noitada juntos e empolgam fãs nas redes sociais; veja

Discreta em relação a vida amorosa, a campeã do Big Brother Brasil 23,Amanda Meirelles, matou as saudades de Cara de Sapato, na noite da última sexta-feira, 16, com uma série de cliques especiais para mostrar que a amizade prevaleceu após o confinamento.

Em seu Instagram, a estrela mostrou que teve uma noite agradável na companhia do lutador e de outros colegas como Rodrigo Mussi, além da ex-BBB Larissa Santos, em um bar na capital de São Paulo. O participante expulso da edição, fez a alegria dos fãs ao reencontrar Amanda no Brasil, é que após o reality ele voltou a morar nos Estados Unidos, onde desenvolve a carreira profissional no MMA.

"Estava com saudades do Sapatinho", declarou a médica, ao surgir em um clima descontraído enquanto bebia drinks ao lado do lutador. Por sua vez, Antônio, fez questão de mostrar que estava em boa companhia e se derreteu ao publicar em suas redes sociais, fotos juntinho de Amanda.

Vale ressaltar que Amanda e Cara de Sapato se conheceram no início do ano, dentro do confinamento do reality show da Globo, e desde então rolam especulações entre os internautas sobre um possível romance entre o casal.

VEJA O STORY DE AMANDA MEIRELLES:

E A SAUDADE QUE A GENTE TAVA DELES JUNTINHOS! ❤️



📲: https://t.co/Qj0IqxVP1Ypic.twitter.com/oEPaeqXEPe — Gossip Docshoe 🔎 (@gossipdocshoe) June 17, 2023

Amanda fala sobre expectativa de engatar namoro com Cara de Sapato

Em entrevista ao Gshow, durante a festa de São João organizada por Thaynara OG, que aconteceu no Maranhão, na última semana, a Campeã do Big Brother Brasil 23, Amanda Meirelles, resolveu abrir o jogo e comentou sobre a expectativa dos fãs a respeito de seu relacionamento com o lutador, mais conhecido como, Cara de Sapato.

"A gente é muito amigo, muito próximo e a gente fica muito feliz porque tem pessoas que gostam da gente. Somos duas pessoas diferentes, mas a nossa amizade conquistou muitas pessoas, inclusive foi ponto para pessoas se conhecerem também. Eu sou grata a todo mundo que acompanha a gente. Por mais que tenha uma cobrança, a gente sabe o que a gente vive. Então, é isso!", apontou sobre os internautas que torcem pela união do casal.