Alinne Moraes se despede de 'Um Lugar Ao Sol' com homenagem à equipe: ''Sentirei saudades''

Emocionada, Alinne Moraes deixa declaração carinhosa para a equipe de 'Um Lugar Ao Sol' no último capítulo da novela

CARAS Digital Publicado em 26/03/2022, às 09h34

Na última sexta-feira, 25, Alinne Moraes (39) emocionou os fãs com uma mensagem de agradecimento à autora de Um Lugar Ao Sol, Lícia Manzo (56).

Relembrando alguns registros de bastidores ao lado de Cauã Reymond (41) e grande elenco, a atriz se despediu da trama e de sua personagem, Bárbara, após meses de trabalho intenso durante a pandemia.

“Hoje me despeço da ‘missão Bárbara’ agradecendo imensamente à generosa criadora e o desafio de interpretar sua complexa criatura. Obrigada pelas palavras, Lícia. Muito obrigada Maurício Farias [diretor] e à toda equipe por essa novela linda. Sentirei saudades!”, escreveu a artista na legenda da publicação.

A morena ainda acrescentou uma breve explicação de sua personagem pelos olhos de Lícia, que a imaginou. “Quando criei a Bárbara, pensei em uma personagem muito mais desestabilizadora. Ao assistir, foi surpreendente. Eu me peguei com muita pena da Bárbara em muitas e muitas sequências porque ela se sentia um imenso fracasso. Não tinha raiva da personagem, tinha pena. A Alinne também deu um toque engraçado porque a Bárbara era uma codependente, ou seja, dependia da mudança do outro para que pudesse ser feliz. Ela é aquela atriz que entrega muito mais do que havia previsto. Eu me diverti e me emocionei com o trabalho da Alinne. Ela é extraordinária”, disse a autora.

Na trama, Alinne Moraes viveu um breve e conturbado romance com Cristian/Renato, papel de seu ex também na vida real, Cauã Reymond.

Para quem perdeu a exibição do último capítulo da trama das 9, a TV Globo programou uma reprise especial neste sábado, 26. Na segunda, 28, vai ao ar o primeiro capítulo de Pantanal.