Aline Borges, a Zuleica de Pantanal, quase aceitou convite para reality da Record

Atriz Aline Borges contou que quase entrou no 'Power Couple Brasil' com o marido por falta de dinheiro

Redação Publicado em 21/08/2022, às 08h32

A atriz Aline Borges (47), a Zuleica da novela Pantanal, quase participou de um reality da Record TV com o marido, o também ator Alex Nader.

Em entrevista para a colunista Patrícia Kogut do jornal O Globo, Aline Borges revelou que chegou a receber um convite para participar do Power Couple Brasil. A proposta com um cachê de R$ 80 mil surgiu durante a pandemia.

Segundo a atriz, ela quase aceitou por estar com pouco dinheiro na época, mas que acabou recusando após receber outra opção de trabalho.

“Estávamos numa situação muito complicada. O dinheiro estava praticamente no fim quando recebemos esse convite. Não que eu tenha nada contra quem participa, mas era algo totalmente diferente dos nossos objetivos“, falou ela para a coluna de Patrícia Kogut.

Aline Borges contou então o que aconteceu. “A gente acabou decidindo que, se em uma semana não aparecesse nada, a gente aceitaria. Que se dane o que fossem pensar. Nos ajoelhamos e rezamos para aparecer algo. Acabou que, em poucos dias, fomos escalados para o filme Alemão 2”, falou o que a fez recusar o reality.

Zuleica em Pantanal

Também na entrevista, a intérprete de Zuleica falou como está sendo fazer o papel de uma mulher que mudou sua postura nos últimos capítulos após sair da cidade para morar no Pantanal com Tenório, personagem de Murilo Benício (51).

“A Zuleica é uma mulher forte e independente. Essa chegada ao Pantanal fez com que ela se recolhesse e se tornasse submissa ao marido. Ela vai precisar passar por todo esse processo para renascer e se encontrar novamente. Estou muito feliz de dar vida a uma personagem que traz tantas questões para serem refletidas“, disse Aline Borges.

Contracenando com Isabel Teixeira (48), nos últimos dias ela e a colega de elenco se emocionaram ao gravarem uma cena da trama. Em um clique compartilhado na rede social, elas apareceram com os olhos cheios de lágrimas.

Na legenda, Aline não se aguentou e teceu elogios para a amiga: "Ainda sem ar pra descrever o que senti, gravando com a Bel hoje… Isabel, obrigada por fazer a gente transbordar e transbordar… Que honra contracenar com você minha amiga!! A gente sai um pouco da personagem pra te admirar…É involuntário!".

