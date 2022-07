Aline Borges fala sobre a novela Pantanal: ''Um dos maiores trabalhos que fiz''

A atriz Aline Borges comentou sobre as novidades da vida da sua personagem, Zuleica, na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 30/07/2022, às 11h15

Neste sábado, 30, Aline Borges (47) resolveu falar sobre a importância de Zuleica de Pantanal em sua carreira. A atriz compartilhou algumas fotos nos bastidores da novela ao lado do seu núcleo e comentou sobre o trabalho.

Nas imagens, ela aparece com Murilo Benício, que vive Tenório na trama, e de Gabriel Santana, Cauê Campos e Lucas Leto, que interpretam seus filhos.

"Quem olha esse registro nem imagina o que tem guardado pra família Gonçalves no Pantanal! A novela tá incrível demais, mas a saga pra família Gonçalves tá só no começo. Recebi esse registro esses dias e pensei na reviravolta que essa família vai passar…", revelou ela.

Em seguida, a artista falou sobre a personagem. "Zuleica minha filha, eu te entendo e acho maravilhoso que suas contradições venham a tona. Afinal, somos mesmo contraditórios, ao longo da vida, fazemos sim escolhas equivocadas, por mais que tenhamos entendimento sobre tantas coisas, a gente erra muito na vida. E tá tudo bem!".

"Faz parte do percurso errar, se arrepender, querer voltar atrás, ter medo… Tudo é legítimo. Como a gente sai das situações que a gente se coloca, é que é a parada!!! O ensinamento tá aí. Zuleica tá me ensinando muita coisa, inclusive a não ter vergonha dos meus erros do passado!!!! É pra honrar tua caminhada, seja ela como for, tortuosa ou não. Então vamo acompanhar as cenas dos próximos capítulos? Tá imperdível!!!", completou.

Por fim, Aline refletiu a importância da personagem em sua carreira de atriz. "Eu to gravando muito, trabalhando todos os dias, incansavelmente, nesse que já é um dos maiores trabalhos que fiz ao longo de 27 anos de estrada.Ô benção!!! Eu amo Pantanal, faço e assisto todos os dias como fã de carteirinha!!!", concluiu.

