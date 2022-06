Aline Borges exalta parceria com Isabel Teixeira em 'Pantanal': "Admiração gigante"

Rivais na novela 'Pantanal', Aline Borges falou sobre a admiração que sente pela colega de elenco

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 20h40

Nesta quarta-feira, 29, Aline Borges(47) compartilhou nas redes sociais uma foto ao lado de Isabel Teixeira (48).

As atrizes estão no ar na novela Pantanal, da Globo, e interpretam Zuleica e Maria Bruaca, respectivamente. As personagens são esposas de Tenório, interpretado por Murilo Benício (50).

Diferente da ficção, Aline fez questão de mostrar que elas se dão bem, e ao publicar o clique ao lado da colega, a atriz não poupou elogios e exaltou a parceria com Isabel.

"A gente é parceira e eu posso provar!!!!! Afeto e admiração gigante por essa mulher!!! @isabelteixeira Hoje tem #Pantanal Quem tá amando levanta a mão!!", escreveu a artista na legenda do post.

Assim que viu a postagem da amiga, Isabel retribuiu o carinho. "Amei essa foto parceira! Afeto e admiração por você também!", afirmou a atriz.

Confira a publicação de Aline Borges: