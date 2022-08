Aline Borges e Isabel Teixeira se emocionam após gravarem cena juntas: ''Ainda sem ar pra descrever o que senti''

Aline Borges e Isabel Teixeira, a Zuleica e a Maria Bruaca de Pantanal, se emocionaram muito após gravarem cena para a novela

Redação Publicado em 20/08/2022, às 11h51

Na noite da última sexta-feira, 19, Aline Borges (47) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento emocionante que viveu ao lado de Isabel Teixeira (48), durante a gravação de uma cena de Pantanal. As atrizes que fazem Zuleica e Maria Bruaca na trama, surgiram juntas em uma foto, completamente emocionadas, com olhos cheios d'água, após contracenarem juntas.

Na legenda, Aline não se aguentou e teceu elogios para a amiga: "Ainda sem ar pra descrever o que senti, gravando com a Bel hoje… Isabel, obrigada por fazer a gente transbordar e transbordar… Que honra contracenar com você minha amiga!! A gente sai um pouco da personagem pra te admirar…É involuntário!"

"E digo mais, o set de hoje com você, foi um dos mais lindos que vivi até aqui!! Te admiro GRANDE meu amor!!! Você é um acontecimento! Obrigada pela troca sempre afetuosa. Voos altos pra sua linda e potente trajetória! Beijo grande no teu!! Axé!!!!", finalizou ela.

Rapidamente, os fãs das artistas passaram a comentar no post: "Vocês duas são maravilhosas! Atrizes fantásticas!", escreveu um. "Ansiosa para ver vocês contracenando na novela", falou outro. "Lindas! Foto de milhões!", disse um terceiro.

Confira a foto emocionante que Aline Borges e Isabel Teixeira fizeram após gravarem uma cena emocionante para a novela Pantanal:

Isabel Teixeira diverte ao encarar Maria Bruaca no Domingão

Em recente participação no Domingão com Huck, Isabel Teixeira divertiu o público ao encarnar Maria Bruaca ao vivo e dar em cima do apresentador da atração, Luciano Huck.

"Ô moço que aparece na televisão. Olha, é de verdade ele. É perfumoso", disse ela se aproximando do rosto do apresentador, que não se conteve e logo caiu na risada.

