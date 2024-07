Alexandre Pato sai em defesa após polêmica com Patrícia Abravanel: ‘Honra o legado’

Em meio à polêmica na web envolvendo Patrícia Abravanel, Alexandre Pato se manifesta e sai em defesa da cunhada com elogios

Em meio à polêmica envolvendo Lívia Andrade, Alexandre Pato usou as redes sociais para se manifestar em defesa de sua cunhada, Patrícia Abravanel. Casado com Rebeca Abravanel, ele deixou um comentário elogiando a apresentadora e destacando que ela "honra o legado" do sogro, o apresentador Silvio Santos.

Para quem não acompanhou, a polêmica começou quando Lívia Andrade postou uma foto ao lado de Eliana nos bastidores do 'Domingão', na Globo. Na legenda, ela fez um comentário que foi apontado como uma indireta para as filhas de Silvio Santos depois que a loira deixou o SBT: “Todo sucesso e felicidade pra ela que nasceu guerreira e não herdeira!”, disse.

Em resposta, Patrícia usou as redes sociais para compartilhar uma foto nos bastidores da atração, que antes era comandada por seu pai. Após a polêmica, ela afirmou que carrega o legado de sua família com muito orgulho: “No que depender de mim estarei todos os domingos honrando com muito amor o programa do meu pai”, disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

“Herdar esse legado é uma responsabilidade gigante e receber esse carinho em forma de audiência me faz ainda mais forte para cumprir essa missão. Deus abençoe a sua semana com muita alegria!!!”, completou Patrícia, que recebeu um recado do cunhado: “Herdeira , honra o legado do pai, humilde e muito guerreira! Vaiiii Pati!”, disse Pato.

Esposa do jogador, Rebeca também apareceu entre os comentários e deixou uma mensagem exaltando a trajetória de sua irmã: “Você arrasa, Pati! Que o programa do Silvio Santos brilhe muito sempre”, disse a herdeira do comunicador, que também comanda uma atração de sucesso na emissora, o ‘Roda a Roda’, substituindo seu pai.

Vale lembrar que Rebeca Abravanel e Alexandre Pato assumiram o namoro e começaram a trocar declarações de amor nas redes sociais em 2019. No mesmo ano, os pombinhos oficializaram a união em um casamento secreto no condomínio onde a família Abravanel mora. O filho deles, Benjamin, nasceu no dia 12 de janeiro de 2024 em São Paulo.

Alexandre Pato publica foto do filho com Rebeca Abravanel:

O jogador de futebol Alexandre Pato e a apresentadora Rebeca Abravanel celebram cinco anos de casados neste sábado, 29. E ele fez questão de celebrar a data. Por isso, em seu perfil no Instagram, compartilhou alguns momentos ao lado da esposa. No Stories, ele postou uma foto da mulher com o filho no colo; confira o clique da família!