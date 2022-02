Alessandra Negrini relembra personagens marcantes na TV e fãs elogiam: ''Sempre linda e talentosa''

Atriz Alessandra Negrini postou vídeo recordando seus trabalhos na TV e foi muito elogiada pelos fãs por seu talento

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 13h30

A atriz Alessandra Negrini (51) usou suas redes sociais para recordar seus trabalhos nas telinhas!

A artista entrou na brincadeira que viralizou na web, nesta terça-feira, 8, e resgatou papéis que marcaram sua carreira.

Em seu feed no Instagram, ela publicou um vídeo com cenas de suas personagens em novelas, desde Engraçadinha... Seus Amores e Seus Pecados (1995) até Inês/Cuca, da série da Netflix Cidade Invisível. Nas imagens, ela também relembrou as gêmeas Paula e Taís, de uma das mais importantes novelas da atriz, Paraíso Tropical (2007).

Na legenda da postagem, Alessandra Negrini colocou apenas um emoji de coração vermelho.

Os fãs não pouparam elogios à gata e exaltaram seu talento. "Sou fã de sua obra e refém da sua beleza", disse um. "Eu te chamo de mulher da minha vida", se derreteu outro. "Todas as personagens são perfeitas", destacou uma terceira. "Sempre linda!! Em qualquer papel. E talentosa!", comentou mais um. "Eu te chamo de crush", brincou outro admirador.

Alessandra Negrini compartilha roteiro da segunda temporada de 'Cidade Invisível'

A segunda parte de Cidade Invisível está chegando! Recentemente, Alessandra Negrini surgiu com o roteiro dos novos episódios em mãos e não escondeu a empolgação: "Adivinha o que eu tenho nas mãos???? Uhuhu! Trabalhos abertos, nos desejem sorte!"."Vamoooooo!!!", disse o protagonista da série, Marco Pigossi (32), nos comentários.

