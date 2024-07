Affair de Yuri Lima causa indignação com declaração sobre Iza: "Sou fã"

Pivô da separação de Iza e Yuri Lima, Kevelin Gomes causa indignação com declaração polêmica sobre a cantora em nova entrevista

Kevelin Gomes, pivô da separação de Iza e Yuri Lima, causou indignação ao fazer uma declaração polêmica sobre a cantora. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, que será exibida no próximo domingo, 14, a criadora de conteúdo adulto afirmou ser fã da artista e revelou estar chateada com toda a situação.

Para quem não acompanhou a confusão desde o início, Iza divulgou um vídeo em suas redes sociais revelando que foi traída durante sua gestação e que decidiu pôr um fim em seu relacionamento com o jogador de futebol. Além disso, a cantora afirmou que seus seguidores logo conheceriam a suposta amante, já que ela gostaria de ser reconhecida.

Agora, Kevelin concedeu uma nova entrevista para o programa da Record. Embora a atração ainda não tenha sido exibida, a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, divulgou um trecho no qual a criadora de conteúdo fala sobre a exposição da traição e afirma ser fã da cantora: “Sou fã da Iza, fiquei triste ao ver o vídeo dela”, iniciou o relato.

“As fotos que estão circulando são antigas, eu não me encontrei com a pessoa depois que ela assumiu um relacionamento, mas a gente manteve sim, nossos contatos, nossas conversas, nossa intimidade”, Kevelin negou que tenha vivido um affair com o jogador de futebol, mas afirmou que trocou mensagens com ele durante o namoro com Iza.

“Eu trabalho com isso, estava sendo só recíproca a ele. Não houve nenhum tipo de relação, só o interesse, a reciprocidade, como dois adultos. Eu creio que todo mundo tem a sua intimidade. Eu tô muito chateada com tudo isso”, a criadora de conteúdo adulto afirmou que a troca de mensagens faz parte de seu trabalho e que se decepcionou com a repercussão.

Nas redes sociais, a declaração repercutiu negativamente e muitos seguidores saíram em defesa da cantora: ”Bem que a Iza avisou que ia ser um show de horrores”, disse uma admiradora da artista. “Ela quer chamar a atenção de todas as formas”, escreveu outra. “Fala sério, Brasil. Não existe mais limite??”, perguntou uma terceira no Instagram.

Vale lembrar que ao se pronunciar pela primeira vez, Kevelin afirmou que foi surpreendida com os boatos sobre a traição: “Passando para desejar um ótimo dia para todos e avisar que apesar de todas as críticas, haters e ameaças, eu estou bem “Fui pega de surpresa. Neste momento estou ainda tentando colocar a cabeça no lugar”, disse em suas redes sociais.

Pivô da separação de Iza e Yuri Lima é rejeitada em reality show:

Apesar de ganhar espaço em sua entrevista ao ‘Domingo Espetacular’, Kevelin Gomes foi rejeitada para participar do reality show rural 'A Fazenda’ da Record. Em nota, a emissora negou os rumores de que a influenciadora digital estivesse sendo cotada para o programa e confirmou que ela não estará entre os participantes deste ano; confira!