Afastado da TV, ator da Globo morreu aos 42 anos após enfrentar transtorno mental

Betito Tavares, ator da novela Coração de Estudante, da Globo, morreu em dezembro de 2022

Conhecido por interpretar Cardosinho em Coração de Estudante, da Globo, o ator Betito Tavares morreu aos 42 anos em dezembro do ano passado. Afastado da TV há alguns anos, o artista também fez Malhação, mas dedicou os últimos anos ao teatro. Após sua morte, sua irmã, Milena Tavares, revelou que ele enfrentou por cerca de uma década a esquizofrenia.

Milena contou, em entrevista ao site Splash do UOL, que o transtorno mental, que causa delírios e alucinações, afastou o ator da Globo da TV e dos palcos . Segundo ela, a família não percebeu o transtorno no princípio, e também enfrentou dificuldades ao convencer Betito a procurar ajuda e um tratamento adequado.

"Decidi falar com o intuito de fazer com que as pessoas normalizassem mais, porque é tanta gente que tem problema. Para acabar com isso, sabe? Que esse caso seja uma centelha de contribuição para que as pessoas tenham um pouco mais de amor, de compreensão e acolhimento com quem tem esse problema", completou ela, na época da conversa.

Em Coração de Estudante, Betito interpretava o estudante de medicina Cardosinho. Na trama, que pode ser assistida em reprise no canal viva, o personagem dividia a Reública das Bananeiras com Baú (Cláudio Heinrich) Fábio (Paulo Vilhena) e Carlos (Rodrigo Prado). Em 2003, ele interpretou Ceará na temporada de Malhação e fez uma participação em Casos e Acasos, em 2008.

Com a notícia de sua morte, artistas lamentaram sua partida. "Betito Tavares. Morávamos no mesmo prédio em Recife. Eu ainda um adolescente sonhador quando ele foi embora fazer sua primeira novela, Coração de Estudante. Suas conquistas muito me inspiraram. Hoje perdemos um inteligente e inquieto companheiro! Siga em paz! Beijo nos amigos e família", lamentou o ator Renato Goés, na época.