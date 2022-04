Adriane Galisteu relembra relacionamento com Ayrton Senna: "Era muito tímido"

A apresentadora Adriane Galisteu relembrou o romance com o piloto Ayrton Senna

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 12h18

Na última quarta-feira, 27, a apresentadora Adriane Galisteu (49) foi homenageada no quadro 'Arquivo Pessoal' do programa 'Faustão na Band' e falou sobre seu relacionamento com o saudoso Ayrton Senna(1960 - 1994).

Durante a homenagem, Adriane relembrou o romance com o piloto: "Senna era sensacional. Sofri a perda dele junto com o Brasil inteiro. Ele era muito tímido e eu esculhambei a vida dele um pouco nesse sentido", disse.

A apresentadora também contou sobre o julgamento na época: "Essa história eu guardo com muito carinho e amor no coração. As pessoas me julgaram muito naquela época, ouvi barbaridades", contou Galisteu.

"Eu fiquei conhecida através do meu relacionamento com ele, mas eu dei um passo a frente. Sou muito grata por tudo que vivi com ele, foi por causa desse namoro que muitas pessoas me conheceram, me acolheram", completou a apresentadora.

Ayrton Senna é homenageado em podcast da CARAS Brasil:

O piloto que se tornou um ícone do esporte mundial era dono dos domingos das famílias brasileiras, que se juntavam para ver Ayrton Senna brilhar nas pistas.

Infelizmente, o piloto teve sua carreira interrompida após um fatídico acidente no Grande Prêmio de San Marino. Até hoje, Ayrton é celebrado entre pilotos, e considerado o maior da Fórmula 1.