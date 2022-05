Adriane Galisteu fala sobre a desistência de Rogério e Baronesa: ''O psicológico puxou o tapete deles''

Em entrevista, Adriane Galisteu revela o que achava do jogo de Rogério e Baronesa e como se sentiu após a desistência deles do Power Couple

A madrugada desta sexta-feira, 27, foi agitada na casa do Power Couple. Isso porque Rogério Alves e Claudia Baronesa desistiram do reality após uma briga generalizada envolvendo Cartolouco.

Adriane Galisteu, que já havia usado as redes sociais para se defender depois de toda a polêmica, abriu o jogo para a CARAS Digital sobre o que rolou.

“Ontem eu cheguei em casa quase 5 horas da manhã. Eu comecei a gravar o programa de hoje, eram 2h30, porque eu queria estar em cima de tudo que aconteceu. O Rogério acabou desistindo do programa e aí a gente teve que refazer”, começou a apresentadora.

“Foi uma pena porque ele era um participante muito forte. A Baronesa não queria desistir de jeito nenhum. Ela não queria sair e ele acabou desistindo porque ele não conseguia mais administrar a relação com o Cartolouco. E o Rogério é um cara cabeça boa, mais velho. Aí que a gente vê como o psicológico é importante na hora de você participar de um reality. Como a gente tem que estar psicologicamente bem trabalhado”, ponderou.

A apresentadora revelou como se sentiu no momento em que tudo aconteceu: “Foi uma coisa fora da curva. Eu fiquei muito impressionada porque ele voltou com a maior votação do Brasil. Ele era o casal mais querido para voltar para a casa, e de repente, desandou de um jeito… Mas, faz parte do reality. Eu estava pronta e preparada pra isso, mas meu coração estava disparado, não vou negar”.

“Eu fiquei bem nervosa, um nervoso de querer tentar resolver. Meu papel ali é conduzir isso pra quem está assistindo. Chegou uma hora que eu falei: ‘acho que eu não vou conseguir falar com eles’. Eu tentei conversar com eles duas vezes, mas a gente achou melhor deixar e tocar o programa de outra forma porque eles estavam com os ânimos de um jeito que a gente não conseguia organizar. Depois a voz do diretor falou com eles e colocou cada casal no seu quarto”, contou em seguida.

Inclusive, Galisteu fez questão de ressaltar que, não diretamente, recebeu um pedido de desculpas do pai de MC Gui. “Rogério pediu desculpas. Ele não falou comigo, mas mandou esse recado através da direção. Ele perdeu a mão”, disse. Ela também contou que, no próximo sábado, 28, o ex-participante vai fazer uma live às 15h no R7 para falar sobre o que aconteceu.

Durante a conversa, a esposa de Alexandre Iodice também admitiu que achava que o casal tinha bastante potencial no programa. “É incrível como os participantes mudam durante o game. Então, você começa achando que tal casal vai ser o mais forte, por exemplo, o Rogério e a Baronesa! Eu acho que era um casal muito forte. Na minha opinião, eles eram finalistas do Power Couple e o psicológico puxou o tapete deles”, pontuou.