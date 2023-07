A Infância de Romeu e Julieta: resumo da novela de 03 a 07 de julho

Nos próximos capítulos da novela A Infância de Romeu e Julieta, Dimitri revela a Nando que faz parte da gangue Pedalzera

Capítulo 41, segunda-feira, 03 de julho

Em conversa com Leandro, Bernardo fala que não quer voltar para a Monter Holding, mas que deseja estar à frente do “Instituto Casa de Castanheiras”, nome do centro cultural que será criado na antiga propriedade de Telma; Leandro aceita a proposta do filho. Dimitri revela a Nando que faz parte da gangue Pedalzera, que inclusive é líder do grupo. Nando acredita que encontrou um novo estilo após Glaucia comprar novas roupas para ele. No hall do Residencial Verona, Telma pergunta para Ian e Alex sobre os pais dos meninos; eles respondem que o pai trabalha muito e quase nunca se encontram com ele. Uma caixa de encomenda chega no Armazém, diversos cafés estão no pacote. Vitor diz para Mariana e Amanda que as embalagens de café são da concorrência, Monter Mercado. Leandro pergunta para Enzo como está a imagem dele em relação aos moradores do Lado Vila e se Hélio comentou algo; Enzo declara que os moradores estão felizes e que Hélio ficou surpreso. Mariana e Amanda vão até o mercado vizinho para devolver a encomenda à Vera e Glaucia. Um grande atrito acontece: os proprietários dos dois mercados comparam qual tem o melhor café da região. Vera afirma que faltam embalagens do produto e que as rivais roubaram; Mariana declara que Vera faz acusações falsas novamente. Crânio avista novos adesivos do Rollezera e avisa o grupo Pedalzera; Trapaça diz que quando era líder não existiam outras gangues. No CEC, Romeu e Julieta se encontram atrás da arquibancada e os alunos restantes entram em quadra para treinar. Obstruídos, Romeu e Julieta não conseguem sair do local sem serem vistos. Crianças do Lado Torre e do Lado Vila perguntam de Romeu e Julieta respectivamente entre eles. Bassânio pede desculpa à Pórcia por ter se afastado; ele diz que foi ingrato e que Pórcia o faz muito feliz. Sem opção, Romeu manda mensagem a Karen para ajudar a sair da arquibancada sem ser visto com Julieta.

Capítulo 42, terça-feira, 04 de julho

Karen aciona o alarme de incêndio do CEC e Hélio retira os alunos e funcionários do clube. Na rua, em frente ao CEC, Romeu e Julieta se juntam ao grupo de amigos; os colegas perguntam onde eles estavam. Ao mexer no lixo, Amanda encontra embalagens de café comercializadas na Monter. No Armazém, Fausto acompanha Amanda brigar com Vitor por vender café da concorrência. Por acreditar que Ellen, Ian e Nath são do grupo Rollezera e que estão aprontando, a gangue Pedalzera cancela acordo de paz com o trio. Fausto revela a Vera que o Armazém está vendendo o mesmo café do mercado dela. Téo nota Rômulo (Romeu) entrando na Monter Holding. Vera vai até o Armazém tirar satisfação com Mariana. Mari diz a Vera que não roubou as embalagens de café que estavam faltando na encomenda. Amanda declara que Vitor usou o café da empresa Monter Mercado, mas que pagou por eles. Vera diz que a atitude foi vergonhosa e insiste em acusar os rivais de roubo, alegando que irá até a delegacia. Telma convida Alex e Ian para almoçar na casa dela; Lívia não gosta de encontrar o adversário em seu apartamento. Após insistência de Romeu, Rosalina vai treinar tênis com ele e Leandro. Leandro comenta com Rosalina que o treino é de quatro horas. O fornecedor entrega a caixa dos cafés restantes para Vera e Gluacia, que percebem que Mariana e Amanda estavam falando a verdade. Amanda e Mari notam o entregador saindo da concorrência, Monter Mercado, e cobram Vera por calúnia; Vera pede desculpa pela acusação injusta. Rosalina não gosta do treino e afirma a Romeu que ele quer se vingar dela; Romeu declara que se ela quer namorar com ele vai ter que comparecer ao treino de tênis toda semana. O interfone toca durante o almoço na casa de Telma; Telma diz para Lívia que Téo está subindo para o apartamento e Lívia fica desesperada. No hall do edifício, Téo vê Rômulo (Romeu) com Leandro Monteiro entrando no elevador. Impedindo que Téo veja Alex em sua residência, Lívia aparece na recepção do prédio, se encontra com Téo e afirma que ele não pode ir ao seu apartamento por motivos familiares. Os amigos do Lado Torre comentam sobre a inauguração de uma nova loja no Boulevard Verona; Nando sugere ir até o evento, mas Romeu diz que não consegue já que ele e Rosalina têm um jantar com o avô.

Capítulo 43, quarta-feira, 05 de julho

Fausto encontra com Glaucia na portaria e expõe que Bernardo está fazendo um jantar na casa dele e que ela não foi convidada. A influenciadora Giovanna Chaves marca presença na inauguração da nova loja do Boulevard Verona. Alex, Nando e Karen encontram Lívia e Julieta na fila para tirar foto com Giovanna Chaves. Na casa de Téo, Patrick e o amigo conversam sobre as suspeitas de Rômulo (Romeu); Téo e Patrick resolvem procurar na internet mais informações de Leandro Monteiro. Glaucia chega com Dimitiri e Fred no apartamento de Bernardo para o encontro que não foram chamados. Rosalina afirma a Romeu que depois da reunião familiar ela deseja ir ao evento da nova loja; Romeu declara que será impossível, já que seria chato sair no meio do jantar. As crianças do Lado Vila e Lado Torre discutem no meio da fila e perdem a oportunidade de tirar foto com Giovanna Chaves. Patrick e Téo descobrem que Rômulo na verdade é Romeu Monteiro. No quarto do Romeu, Rosalina diz ao garoto que não aguenta mais os parentes dele e fingir que eles namoram; Romeu não disfarça alegria. Rosalina e Romeu arquitetam briga na frente da família Monteiro e anunciam o término. Amanda percebe que Vitor não pagou as contas do Armazém nos últimos meses. Mais tarde, Alex, Lívia, Karen, Julieta e Romeu ficam presos no elevador. No hall, Vera conversa com Rosalina, que fala que ela e o filho são muito novos para namorar e que em breve a amizade continua. Rosalina resolve contar toda a verdade a Vera; ela explica que o namoro foi tudo invenção e que Romeu esconde alguma coisa dela. Mal acostumada com o elevador, Julieta desmaia no veículo. Fausto não atende o interfone e as crianças ficam desesperadas. O elevador é consertado e os meninos são salvos. No quarto, a sós, Karen manda Julieta se afastar de Romeu, porque ela pode prejudicar a vida dele. Romeu volta para casa e tem uma conversa séria com os pais; Bernardo e Vera declaram saber do namoro falso entre ele e Rosalina.

Capítulo 44, quinta-feira, 06 de julho

Romeu comunica os pais que mentiu sobre o namoro com Rosalina, porque na verdade ele conheceu uma menina do Lado Vila e achou que os pais iriam ficar bravos. Vera quer saber quem é a amiga do Lado Vila. Pedalzera tem esconderijo invadido e destruído com mensagem do Rollezera. Romeu encontra com Rosalina e diz que eles tinham um combinado em relação ao namoro falso, Rosalina declara que se sentiu usada, mas Romeu afirma que ela foi traidora por revelar a verdade para Vera. Amanda comenta com Mari que elas precisam tomar uma decisão mais séria em relação ao Vitor no Armazém. Na fonte desativada, Julieta e Romeu se questionam até quando eles vão esconder a amizade. Mariana e Amanda revelam a Vitor que ele está fora da sociedade do Armazém Vila das Flores; Vitor declara que vai ter volta. Pedalzera destrói os patins de Ellen, Nath e Ian. Hélio comenta com Bernardo que vai ficar de olho nas modificações e obras feitas no Instituto Casa de Castanheiras. Patrick e Téo contam na frente de Lívia e Julieta que Rômulo é Romeu Monteiro, neto de Leandro Monteiro; Lívia pergunta se Julieta já sabia, mas ela nega. Os amigos de Julieta mandam ela revelar a notícia de Romeu para Hélio. Julieta chora no vestiário do CEC. Fred mostra para Leandro e Vera um e-mail em anônimo, indicando que Romeu treina no CEC. Leandro e Vera aparecem no CEC. Nando se esconde para não ser visto pela família. Hélio pergunta o que os integrantes da família Monteiro fazem no CEC.

Capítulo 45, sexta-feira, 07 de julho

Vera diz a Hélio que está no CEC para buscar o filho. Leandro afirma que Rômulo chama Romeu e é o neto dele. Romeu expõe que Hélio não sabia sua verdadeira identidade e que mentiu para todo mundo. Ainda no CEC, Leandro vai até o escritório de Hélio e diz que o rival passou dos limites. Hélio reforça que não sabia da situação. Hélio fala a Leandro que nunca quis tirar Romeu dele; Leandro expõe que a família dele já roubou Romeu uma vez. Furioso, Hélio manda Leandro tirar Mariana dessa história. Leandro enfatiza que Mariana já tentou sequestrar Romeu uma vez e que ele poderia fazer o mesmo agora. Vitor compartilha com Clara que foi expulso injustamente do Armazém e que deixou de pagar as contas para investir em um café melhor; Clara diz que Mariana e Amanda tem toda razão de demitir o filho. Lívia e Julieta perguntam para Téo e Patrick se foram eles que avisaram os Monteiro. Nando foge do CEC antes que seja visto. Após a família Monteiro sair do CEC, Hélio aborda Alex, Karen e Rosalina e questionam se eles sabiam que Rômulo era Romeu Monteiro; Hélio suspende o trio por mentir e acobertar o amigo. Na casa de Romeu, Leandro expressa que está desapontado com o neto. Vera assegura que Romeu nunca mais vai sair do condomínio. Bernardo esclarece que Romeu está proibido de frequentar o CEC e que, por enquanto, ele vai ter que fazer o que Vera solicitou. Téo e Patrick reforçam para Lívia que eles não contataram a família Monteiro, Lívia suspeita da irmã. No seu quarto, Karen faz desenho romântico com Romeu e sozinha, admite que seu plano em comunicar a família Monteiro foi um sucesso. Mais tarde, Romeu diz a Bernardo que Vera pega muito no seu pé, Bernardo pede para o filho não mentir novamente. Mariana tem flashback com o Romeu. Mariana diz para Amanda que está preocupada com o lance do Romeu e questiona se o garoto que Julieta está apaixonada é o jovem Monteiro. Para se distrair, Amanda convida Mari para jantar na casa dela. Daniel e Enzo se encontram na rua e Enzo também chama Daniel para jantar em sua casa. Pedalzera descobre que Ellen, Ian e Nath frequentam a estufa, achando que lá é o esconderijo deles. Coincidentemente, Mari e Dani se encontram na casa de Amanda e Enzo.