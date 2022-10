'A Grande Família' completa 50 anos: Conheça Vianinha, o dramaturgo por trás da série

O seriado 'A Grande Família' completou 50 anos, e para comemorar, trouxemos a história de Vianinha, o autor por trás do seriado

A Grande Família estreou na TV Globo no dia 26 de outubro de 1972, trazendo a história de uma família unida e cheia de reviravoltas, que conquistou o coração do Brasil. Nesta quarta-feira, 26, a primeira versão da série completa 50 anos e para comemorar trouxemos a história do criador: Oduvaldo Vianna Filho, o Vianinha.

Segundo informações do site Ecoa, do UOL, na década de 50, ele participou de um movimento chamado Teatro de Arena, que desafiou o elitismo nacional e tentava levar a arte para todos os públicos, nacionalizando a área. Vianinha foi militante do Partido Comunista Brasileiro e um grande dramaturgo de sua geração. O artista veio a falecer em 1974, devido ao câncer no pulmão.

Por sua postura política, seus textos e peças foram alvo da ditadura militar, vários deles tiveram partes censuradas e outros foram proibidos: "É preciso um teatro de criação e não de imitação do real; um teatro otimista, direto, violento, satírico e revoltado como deve ser o povo brasileiro".

'A Grande Família', série adaptada de um sucesso norte-americano ("All in the Family"), foi ao ar entre 1972 e 1975, contando a história da rotina de uma família de classe média brasileira. A história fez tanto sucesso que ganhou um remake estrelado por Marco Nanini e Marieta Severo, em 2001, na TV Globo, com mais 485 episódios!

"É a autogozação das nossas dificuldades. Mas, acima de tudo, é a crônica da família saudável. O que eu quis fazer foi uma democratização do fracasso. São os fracassados, não no sentido da derrota, mas de uma solidariedade com os não vitoriosos. Aquelas pessoas que, sem estar no topo do mundo, sem frequentar as colunas sociais, continuam maravilhosas porque enfrentam e vencem todas as situações apresentadas", disse o autor sobre a série.