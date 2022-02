2ª temporada de 'Bridgerton' tem trailer lançado e pôster com novo casal

Marcado por surpresas e fofocas, trailer da 2ª temporada de 'Bridgerton', da Netflix, traz história de novo casal

Redação Publicado em 14/02/2022, às 14h08

A Netflix liberou nesta segunda-feira, 14, o primeiro trailer da 2ª temporada da série Bridgerton.

Após muita espera e ansiedade, o vídeo foi lançado durante um evento global que reuniu a autora dos livros, a escritora Julia Quinn (52), e membros do elenco.

Na nova prévia, Lady Whistledown volta a causar movimentações na alta sociedade com suas cartas polêmicas entre os membros da alta sociedade.

Um outro destaque são as cenas inéditas do novo casal protagonista formado por Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) e Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).

Para deixar os fãs ainda mais animados, também foi divulgado o primeiro pôster oficial da 2ª temporada.

Netflix libera trailer e pôster da 2ª temporada de 'Bridgerton':

Detalhes sobre a 2ª temporada de 'Bridgerton':

"Impulsionado por seu dever de defender o nome da família, a busca de Anthony por uma debutante que atenda aos seus padrões impossíveis parece malfadada até que Kate e sua irmã mais nova Edwina Sharma (Charithra Chandran) chegam da Índia. Quando Anthony começa a cortejar Edwina, Kate descobre as verdadeiras intenções dele e decide fazer tudo o que pode para interromper esta união.

Mas, ao fazer isso, as lutas verbais de Kate e Anthony apenas os aproximam, complicando a situação para ambos os lados. Do outro lado da Grosvenor Square, os Featheringtons dão as boas-vindas ao mais novo herdeiro de sua propriedade, enquanto Penelope (Nicola Coughlan) continua a navegar pela cidade, mantendo seu segredo mais profundo das pessoas mais próximas a ela.