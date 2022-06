19 anos depois, Aline Borges volta a trabalhar com Marcos Palmeira: "Presente"

Aline Borges e Marcos Palmeira trabalharam juntos pela primeira vez na novela 'Celebridades'

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 20h36

Aline Borges aproveitou o dia de TBT para relembrar sua primeira novela ao lado de Marcos Palmeira(58).

Os atores contracenaram juntos na novela Celebridade, em 2003, quando a atriz estreou na TV Globo. No folhetim, ela interpretava a empregada doméstica Regina e o colega dava vida ao fotógrafo Fernando Amorim.

Após 19 anos, Aline e Marcos se reencontraram no set, e dessa vez na novela Pantanal. Feliz com o reencontro, ela fez questão de compartilhar uma foto atual com o artista e outros registros antigos. "Entre os muitos presentes que Pantanal tem me ofertado… Minha primeira novela na @tvglobo foi Celebridade, com o Marquinho, em 2003! Fiz a personagem Regina, empregada da casa. Hoje, 19 anos depois, a gente se reencontra no set de Pantanal! É ou não é um grande presente do universo??", afirmou ela.

Em seguida, a atriz rasgou elogios ao colega de profissão. "@marcospalmeiraoficial Tá gigante, imenso, como Zé Leôncio! Eu sou fã de carteirinha dele e transbordei de alegria quando encontrei nossa foto da época de Celebridade… Arrasta pro lado pra conferir nossa carinha de bebês! E no vídeo final, assiste focando na carinha do Marquinho, e veja se a gente não é do mesmo planeta."

"Marquinho meu mano, uma honra gigante esse reencontro! Sigo te admirando e aprendendo com você!!! Axé pra nós!!! Hoje tem Pantanal! E Zuleica tá quase chegando! Aguardem!", avisou a artista, que interpretará a outra mulher de Tenório (Murilo Benício).

Confira a publicação da artista com Marcos Palmeira: