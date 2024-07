Tony Ramos esbanja alegria em retorno aos palcos após cirurgias na cabeça

Recuperado após o susto, o ator Tony Ramos surgiu sorridente em um vídeo especial durante o ensaio de uma peça: 'Muito feliz'

O ator Tony Ramos encantou os fãs na tarde desta sexta-feira, 12, ao surgir sorridente em um vídeo especial publicado pela atriz Denise Fraga nas redes sociais. Ele, que recentemente precisou se afastar dos palcos após realizar duas cirurgias de emergência na cabeça, celebrou o retorno ao teatro.

Já recuperado do susto, o veterano apareceu esbanjando alegria durante um ensaio da peça 'O Que Só Sabemos Juntos'. "A gente está feliz, terminando um ensaio aqui. Estou com meu chazinho só para poder reforçar que estamos voltando hoje, 12 de julho, de 2024. Estou muito feliz, com a permissão de Deus, de poder ter voltado com ela e retomado uma peça que a gente ama", declarou Tony Ramos.

Na legenda, Denise Fraga também comemorou a volta do ator aos palcos. "A vida prega peças na gente. A vida é móvel e surpreendente. E não para de nos surpreender. E agora estamos em festa! Ele está de volta!", iniciou a artista.

"Lotados de emoção, com o coração cheio de gratidão e alegria, subiremos no palco do TUCA esta noite para, de novo, tentar entender 'O QUE SÓ SABEMOS JUNTOS!'. Essa peça que, além de dizer tudo o que diz, agora carrega junto essa história, a vitória da força vital desse artista único, desse homem maravilhoso chamado Tony Ramos", completou Denise.

Vale lembrar que Tony Ramos já tinha voltado ao trabalho no mês de junho. No dia 26, o veterano finalizou as gravações do filme 'A Lista', junto com Lilia Cabral, nos Estúdios Globo, do Rio de Janeiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Denise Fraga (@denisefragaoficial)

Tony Ramos relembra susto após cirurgias

Recentemente, o ator Tony Ramos precisou realizar duas cirurgias de emergência no cérebro para drenar um hematoma subdural – um sangramento intracraniano - após passar mal. Agora, já recuperado, o veterano recordou o momento em que acordou no hospital, já depois dos procedimentos.

Em entrevista à colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, Tony revelou que a esposa, Lidiane Barbosa, foi quem o encontrou desacordado no quarto. "Quando comecei a me demorar para sair para a filmagem, ela subiu até o quarto e me encontrou desfalecido, entregue, desmaiado", declarou o artista, ressaltando que só soube do ocorrido através da mulher, que relatou a situação na unidade de saúde.

"Eu não me lembro de nada do que aconteceu. Quando acordei, já no hospital, depois das duas cirurgias, a Lidiane me contou o que tinha acontecido, levei um susto e pedi para ler as notícias que tinham saído sobre o meu caso. Eu tô repetindo tudo o que a minha mulher me contou, eu mesmo só me lembro do que aconteceu quando acordei na UTI, depois de o pior já ter passado", relembrou Tony Ramos.