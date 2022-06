Tadeu Schmidt celebra estreia da filha, Valentina, em teatro musical: ''Que orgulho!''

Tadeu Schmidt usou suas redes sociais para celebrar a estreia da filha, Valentina, no musical Rent

CARAS Digital Publicado em 15/06/2022, às 14h15

Nesta quarta-feira, 15, Tadeu Schmidt (47) decidiu usar suas redes sociais para celebrar a estreia de sua filha, Valentina (19), em uma peça de teatro musical.

O apresentador do BBB 22, publicou uma série de cliques e vídeos onde ele aparece coladinho com a herdeira, além de mostrar ela em cena, cantando muito e ainda ao lado de todo o elenco da trama.

Na legenda, o papai babão se derreteu pela menina: "Bravo, Valentina! Você brilhou! (Não reparem a maquiagem… é que a personagem ia morrer no fim e… ops, não posso contar!) Que orgulho! Que estreia linda! Rent é um espetáculo antológico, e vocês arrebentaram!".

Em seguida, ele ainda chamou todos os seus fãs cariocas para também assistirem à peça: "Quem mora no Rio e gosta de teatro musical tem que aproveitar! História forte, músicas incríveis e um monte de gente talentosa reunida! Sucesso, pessoal!".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Puxou o talento do pai!", disse um. "Que demais! Parabéns!", falou outro. "Sucesso!", desejou um terceiro.

Confira os cliques e vídeos que Tadeu Schmidt publicou ao celebrar a estreia da filha, Valentina, em um musical: