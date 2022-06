Renata Brás celebra a estreia de seu monólogo: 'Era um sonho antigo'

Atriz de A Praça É Nossa, Renata Brás conta sobre a criação do seu monólogo, chamado A Ciumenta

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 09h35

A atriz Renata Brás (46) está com novidade na carreira. No próximo dia 8 de julho, ela estreia o seu monólogo, chamado A Ciumenta, no Teatro Itália, em São Paulo, às 21h. A artista escreveu o texto junto com Samira Ramalho e está feliz com o resultado.

“Era um sonho antigo fazer monólogo, mas imaginei algo mais dramático no estilo de Nelson Rodrigues, Pablo Neruda, algo nessa vibe. Escrever foi um grande desafio pois tinha tudo na cabeça e não sabia como colocar no papel. Então, a Samira entrou nesse projeto e me ajudou com o roteiro”, disse ela, que tem direção de André Dias no espetáculo.

A montagem conta a história de uma mulher desconfiada, insegura e muito intensa, que vive uma relação de possessividade com o marido. A peça conta com as vozes em off de Claudia Raia, Miguel Falabella e Davi Moraes.

“Tive a preocupação de chamar minha psicanalista, a Dra. Fabiana Guntovitch, que cuida da alma feminina, porque queria que o texto não fosse raso, que tive uma mensagem. O ciúmes pode se tornar um problema se nãofor bem trabalhado dentro das pessoas. Às vezes é engraçado para quem olha de fora, mas viver uma relação com um ciúmes exagerado não é legal”, disse ela.

Renata Brás também faz parte do elenco do programa A Praça É Nossa, do SBT.