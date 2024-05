Myra Ruiz encarna Legalmente Loira nos palcos: 'Vai exigir muito de mim'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Myra Ruiz adianta os detalhes da peça 'Legalmente Loira' e compartilha sobre projetos na arte

Na sequência de grandes papéis no teatro, a atriz Myra Ruiz (31) protagonizará o espetáculo Legalmente Loira como Elle Woods. Apesar do filme ser bastante popular no Brasil, essa é a primeira vez que a montagem chega aos palcos brasileiros. Em entrevista à CARAS Brasil, Myra compartilha sobre suas expectativas para protagonizar a peça: "Vai exigir muito de mim".

Na trama, Woods, jovem estudante de moda, espera ser pedida em casamento pelo seu namorado, mas ele termina com ela sob o pretexto de que quer cursar a Universidade de Harvard e o estereótipo de Elle não fará bem para sua carreira. Para provar que inteligência não depende de aparências, ela resolve entrar na mesma faculdade de Direito que o ex-namorado.

"Esse é um daqueles [projetos] que dá um medinho antes de começar, porque é uma personagem bastante pesada em tempo de cena. Vai exigir muito de mim, fisicamente e emocionalmente, mas eu também sei que vai ser muito muito divertido, eu acho que essa palavra", comenta Myra Ruiz.

"Ela [Elle Woods] é um presente na minha carreira, porque ela é uma protagonista de muito peso, como eu falei. Ela é um grande desafio, mas eu sou movida por desafio, é nesses momentos que eu cresço muito como artista quando eu tenho que me superar", complementa.

NOS PALCOS DA VIDA

Myra Ruiz é uma atriz bastante conhecida por interpretar diversos personagens no teatro. Durante a conversa, ela confessa que tem desejo de se aventurar pelo audiovisual: "Está nos meus planos, acho que seria uma outra linguagem que eu adoraria explorar isso de mim também".

"Já fiz alguns testes, já peguei até na final de alguns testes, tenho batido na porta, uma hora ela deve acontecer. Fiz testes sim para algumas novelas, mas não tem nada por enquanto encaminhado para novelas, porém estou mais do que pronta!", declara.

MUITO MAIS DO QUE UM MUSICAL

Durante a conversa, Myra reforça que o musical vai muito além de uma história engraçada, feita apenas para divertir. A peça também apresenta uma reflexão, é um espetáculo com camadas e que vai convidar o público para uma reflexão.

"Ele vai muito além de um musical, ele nos provoca a pensar, inspira muita gente a se tornar a melhor versão de nós mesmos, sabe? De uma chance, eu tenho certeza que você vai se divertir muito com esse espetáculo. Eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender", finaliza.

A peça fará uma curtíssima temporada em São Paulo a partir de 17 de julho no Teatro Claro Mais SP.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MYRA RUIZ: