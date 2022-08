Michel Teló relembra seu musical, Bem Sertanejo, e celebra volta aos palcos: ''Saudade que eu tava desse projeto''

Michel Teló lembrou com carinho da época em que atuava no Bem Sertanejo, o musical, e celebrou a volta da peça aos palcos

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 18h30

Parece que Michel Teló (41) está com saudade de atuar em sua peça, Bem Sertanejo - O Musical. Isso porque, além de lembrar com carinho desse projeto, ele está contando os dias para seu retorno aos palcos.

O cantor publicou uma foto onde aparece como o seu personagem, em cima do palco, enquanto tocava sanfona e na legenda, reforçou aos fãs que voltará a atuar ao lado do grande elenco da peça.

"TBT do Bem Sertanejo - O Musical! Oh saudade que eu tava desse projeto. Dia 26 de agosto, temos um encontro marcado no Teatro Bradesco. Espero vocês para cantarem e contarem junto comigo e com um elenco incrível, a história da música sertaneja.", escreveu ele.

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Feliz demais pelo seu retorno!", disse um. "Esperando ansiosamente", falou outro. "Pessoa maravilhosa!", escreveu um terceiro.

Confira o post de Michel Teló lembrando de sua peça, Bem Sertanejo - O Musical e celebrando a colta aos palcos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Michel Teló (@micheltelo)

Michel Teló e Thais Fersoza celebram 6 anos da filha, Melinda, com festão

Recentemente, Michel Teló e Thais Fersoza deram um festão, racheado de convidados famosos, para celebrar o aniversário da filha, Melinda, que completou 6 aninhos.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!