Martha Mellinger leva sofrimento pessoal em retorno aos palcos: 'Luto gigante'

Em entrevista à CARAS Brasil, Martha Mellinger entrega desafios com o monólogo De Tanto Amar e reflete sobre mensagem do espetáculo

Martha Mellinger, que ficou conhecida por atuar nas novelas Gênesis, Pérola Negra e Mulheres Apaixonadas, comemora os 40 anos de carreira em retorno aos palcos com o monólogo De Tanto Amar, em cartaz na SP Escola de Teatro, em São Paulo, até 24 de fevereiro. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz, que tem família em Israel, reflete sobre levar sofrimento pessoal para o espetáculo e entrega mensagem e desafios da produção: "Luto gigante".

"Meu filho e minha neta moram em Israel. A guerra deflagrou lá e, na mesma semana, tinha perdido um primo-irmão. Estava em um luto gigante por tudo, pela humanidade em si e, de repente, toca meu Whatsapp e recebo o texto, esse presente. Na hora que li, me arrebatou e disse 'não posso deixar passar esse desafio'. Não parei para pensar", declara Martha Mellinger , estrela do monólogo.

"De Tanto Amar me ocupou neste momento horroroso que estava vivendo, de não conseguir largar a TV para ver notícia. Não faz bem para ninguém, tirando as fake news que espalham e a gente tem que filtrar. Acabo vendo demais e não consigo meter a mão, isso te destrói a alma. Tento viver o aqui e agora, que é a única coisa que tenho poder sobre", acrescenta a atriz , que afirmou que o filho e a neta estão bem.

Abraçando o desafio do espetáculo, Martha Mellinger compartilha como tem sido a experiência em participar da peça: "Mergulhei de cabeça, sem pensar no desafio gigante que seria. E foi! Mas eu acho que estava rodeada de pessoas tão lindas, queridas e afetivas que estavam se entregando para mim. Eu também acho que cheguei em uma idade, larguei um monte de coisas bobas e mergulhei como se fosse a primeira vez na minha vida. Depois de muito sofrimento, agora, começo a respirar alegria pura".

Entre as pessoas que ajudaram na etapa de carreira, a atriz destaca os profissionais que construíram o espetáculo: "O Rodrigo Ferraz e a Samira Lochter me dirigiram deslumbrantemente. Foram duas pessoas incríveis nesse meu processo. Junto com eles, a Carola Valente, que fez a assistência de direção com uma disponibilidade de presença, afetividade e carinho. Depois, veio o Thiago Capella, que fez lindamente a luz, o som, o audiovisual, tudo foi ele que fez. Isso tudo foi um caminho asfaltado para mim".

Com temas como família, amor e escolhas de vida, o monólogo traz diversas reflexões sobre o sofrimento, explica a atriz . "Não é um sentimento como outro qualquer, mas é uma coisa que você tem que largar todas as amarras e se amarrar em outros espaços que desconhece. Você tem que acessar coisas dentro de você que nem sabia que existiam".

"De Tanto Amar me mostrou como eu sou corajosa e o poder incrível que o teatro tem de entender as várias maneiras que você pode ouvir e compreender as coisas. Mergulho no meu aprofundamento enquanto pessoa, e isso me faz uma artista melhor", finaliza Martha Mellinger.