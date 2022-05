Luiz Fernando Guimarães aparece de peruca e vestido para nova peça de teatro

Luiz Fernando Guimarães interpretará Dona Vera na peça Ponto a Ponto – 4000 milhas e aparece com a caracterização da personagem

O ator Luiz Fernando Guimarães (72) está de volta aos palcos com uma nova peça de teatro, chamada Ponto a Ponto – 4000 milhas. Nesta semana, o artista surgiu com o figurino da personagem Dona Vera, uma senhora de 90 anos, e atraiu todos os olhares.

No espetáculo, ele usa uma peruca de cabelos compridos e grisalhos, um vestido vermelho e vários acessórios coloridos. O elenco da peça ainda conta com Bruno Gissoni e Renata Ricci.

Na história, Vera recebe a visita inesperada do neto, Leo (Bruno Gissoni), e eles vão ter um diálogo que traz à tona diferentes temas e pontos de vista sobre a relação deles, que é próxima e distante ao mesmo tempo. O texto já foi premiado mundo afora desde sua estreia na Broadway em 2011 e foi finalista do prêmio Pulitzer de 2013.

“Eu já interpretei outras mulheres em minha carreira, mas fazer uma idosa está sendo muito interessante. Eu tenho 72 anos, mas me sinto jovem fazendo a Vera. Estou tentando ficar o mais próximo da realidade possível, e sempre com muito humor”, revelou Guimarães.

A estreia da montagem será no dia 9 de junho no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, com direção de Gustavo Barchilon.

Veja as fotos de Luiz Fernando Guimarães com a caracterização:

Luiz Fernando Guimarães com o figurino de Dona Vera para a peça 'Ponto a Ponto - 4000 milhas' - Crédito: Divulgação

Luiz Fernando Guimarães com o figurino de Dona Vera para a peça 'Ponto a Ponto - 4000 milhas' - Crédito: Divulgação