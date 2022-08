Jullie celebra o sucesso no musical 'Elas Brilham – Vozes que Iluminam e Transformam o mundo'

Jullie encanta ao brilhar em musical que narra a história de vozes femininas que quebraram estereótipos

A atriz e cantora Jullie está radiante com o seu novo trabalho nos palcos. Ela e outras seis atrizes formam o elenco do musical Elas Brilham – Vozes que Iluminam e Transformam o Mundo, que conta a história de vozes femininas que quebraram estereótipos e abriram portas para o futuro da humanidade.

Dentre as muitas mulheres homenageadas durante todo o espetáculo, há momentos de destaque em que cada cantora/atriz defende uma grande artista. São elas: Ângela Maria, Aretha Franklin, Tina Turner, Madonna, Beyoncé, Elis Regina e Whitney Houston.

"É uma alegria imensa estar entre as sete protagonistas do doc. musical “Elas Brilham – Vozes Que Iluminam e Transformam o Mundo”. Somos sete mulheres, sete artistas diversas e brilhantes. É de extrema importância falar e cantar sobre a nossa luta, sobre as nossas conquistas, reverenciar as mulheres que abriram caminhos pra que pudéssemos estar aqui hoje e dar forças pra continuarmos lutando e conquistando ainda mais espaços, mais direitos. O espetáculo está lindo, o público canta junto com a gente o tempo todo e quer voltar mais vezes", disse ela.

Então, a estrela contou mais sobre o repertório da produção. "O repertório é incrível, nós participamos diretamente dessas escolhas pra que transbordássemos no palco nossa alma, nossa identidade, nossas dores, alegrias e vontades. Cada uma de nós tem um momento especial em que defendemos um número musical com os maiores sucessos de uma artista com a qual nos identificamos, pensando também em trazer uma variedade de gêneros musicais. A minha escolha foi Elis Regina, grandiosíssima artista da nossa música popular brasileira. Elis é força, é visceralidade, vulnerabilidade, autenticidade, audácia, entrega. Cantar este repertório e homenagear esta grande mulher é um presente, é desafiador. Temos ainda um medley com canções de Marília Mendonça, cantautora fenomenal, que traduziu a alma de tantas mulheres em suas composições, em que abro com uma versão do sucesso “Infiel”. Gosto demais de cantar esta música, pois ela tem uma dramaticidade absurda", declarou.

Jullie - Fotos: Marcelo Castello Branco

