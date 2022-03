Glória Pires prestigia amigas no espetáculo 'Circuncisão em Nova York'

Atriz Glória Pires foi à peça 'Circuncisão em Nova York' no Rio de Janeiro, que tem Sylvia Massari como atriz convidada

A atriz Glória Pires (58) prestigiou amigas na última quinta-feira, 17, em espetáculo no Rio de Janeiro!

A artista assistiu à peça Circuncisão em Nova York, que entrou em cartaz no Teatro Vanucci, no Rio de Janeiro, que tem Narjara Turetta e Sylvia Massari no elenco.

Glória Pires fez questão de posar com os atores nos bastidores da peça, com direção do renomado Jacques Lagoa. Margô Bethencourt, viúva do autor dramaturgo João Bethencourt, também compareceu ao espetáculo.

Gloria, Narjara e Sylvia mantém a amizade há 40 anos, quando se conheceram nos bastidores da TV no início da década de 1980.

Sergio Fonta, Daniel Barcelos Jaimovich, Roberta Foster, Carlos Loffler e Danton Lisboa integram o elenco da trama.

Confira a sinopse da peça:

A peça conta a história das companheiras Miriam e Emilly, filhas de tradicionais famílias judaicas, que resolvem ter um filho via inseminação artificial. O pai, sem desconfiar de nada, nem da homossexualidade da filha, nem do método usado para concepção do primogênito, vibra com a notícia que será avô até descobrir que seu neto veio ao mundo através de métodos nada normais, segundo ele. A peça propõe uma discussão contemporânea sobre a diversidade sexual colocando uma luz sobre esse tema tão importante. Tudo de forma divertida e leve. Claro que sem deixar de tocar em pontos importantes desta questão.

