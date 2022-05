Diretor Jorge Fernando ganha homenagem com peça infantil em sua memória

Famosos posam nos bastidores da peça 'O Menino do Olho Azul', espetáculo em homenagem ao ator e diretor Jorge Fernando

Redação Publicado em 17/05/2022, às 13h14

O ator e diretor Jorge Fernando (1955–2019), o Jorginho, que morreu em outubro de 2019 aos 64 anos, após uma parada cardíaca, está sendo homenageado no teatro por sua sobrinha, a atriz Maria Carol Rebello, e sua irmã, Maria Rebello.

A peça O Menino do Olho Azul é uma homenagem da família ao ator e diretor Jorge Fernando, responsável por grandes sucessos brasileiros como: Vamp (1991), Chocolate com Pimenta (2003) e Sexo, Amor e Traição (2004).

Ainda no último final de semana, 15, Maria Carol e o elenco do espetáculo, receberam a visita de alguns colegas e amigos do eterno diretor, como André Luiz Frambach (25), Luiz Fernando Guimarães (72), Isabelita dos Patins (73) e Patricya Travassos (67), nos bastidores do Teatro dos 4, no Rio de Janeiro.

Famosos posam nos bastidores da peça O Menino do Olho Azul, espetáculo em homenagem ao ator e diretor Jorge Fernando: