Ator brasileiro de Skyfly leva frustrações da profissão para os palcos: 'Motivação'

Na última quinta-feira, 7, o ator Thiago Tambuque (40) estreou os trabalhos com a peça Conexão. A trama do espetáculo aborda sobre superação. Além disso, o ator também estará no filme internacional Skyfly, que tem estreia marcada para acontecer no dia 18 de abril. Em entrevista à CARAS Brasil, ele comenta mais sobre os novos projetos.

O espetáculo Conexão explora os conflitos internos de um indivíduo dividido entre dois lados antagônicos de sua própria personalidade. O ator comenta sobre suas expectativas com a peça: "Um processo muito bonito e ao mesmo tempo árduo e desafiador".

"A maneira como o texto e as performances têm atingido as pessoas é realmente surpreendente. Elas se sentem impactadas! Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que isso pudesse ser possível. Portanto, "Conexão" pode ir ainda muito longe", declara.

Thiago menciona como surgiu a ídeia da peça e qual a proposta principal. Devido a greve que ocorria nos EUA, o ator retornou ao Brasil para passar uma temporada em busca de retornar as atividades profissionais por aqui, apesar disso, ele recebeu bastante críticas e "nãos" ao longo desse retorno.

"E aquela frustração toda virou motivação. Então, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para mostrar minha capacidade como artista. Conversei horas com meu assessor e com mais alguns amigos e, finalmente, nasceu o conceito do espetáculo. Após isso, Abyara Santoro e Lídia Gasque abraçaram a ideia e cá estamos nós", comenta.

Além disso, o ator também foi convidado para participar do longa estadunidense Skyfly: "Participar deste filme foi, sem dúvida, uma das experiências profissionais mais desafiadoras que eu tinha tido até então. Primeiramente, porque eu nunca havia trabalhado num filme antes. Depois, pelo idioma".

"Além disso, existem diferenças culturais e de forma de trabalhar bastante significativas entre Brasil e EUA. O balanço geral, no entanto, foi bastante positivo. Acho que cresci profissionalmente, aprendi e tenho tido mais oportunidades graças a este trabalho", diz.

Durante a conversa, o ator foi questionado sobre quais seriam as diferenças do mercado audiovisual no Brasil e nos Estados Unidos. Thiago comentou sobre como analisa o cenário atual para atores brasileiros/latinos em produções norte-americanas.

"O que eu vejo que ainda há é uma certa estereotipação. Por exemplo: latinos fazem traficantes, imigrantes ilegais ou são sexualmente objetificados. Pessoas negras, geralmente, são bandidas, policiais ou enfermeiras. E os caucasianos são quase sempre os heróis salvadores do mundo. Mas, da minha perspectiva, eu vejo isso mudando aos poucos", avalia.

Esclarecendo

Um rumor que sempre rodeia o nome de Thiago é com relação de que ele teria tido um relacionamento com o ator Reynaldo Gianecchini (51), mesmo em tempos em que o ator não havia se assumido. Tambuque comenta.

"Eu desconhecia esta polêmica. Se há alguma, talvez seja pela curiosidade que as pessoas têm em relação a ele. Portanto, isso é mais sobre ele do que sobre mim, propriamente. Isto dito, antes de eu me mudar para os EUA, nós frequentávamos a mesma festa quase todos os finais de semana. De lá pra cá (talvez até mesmo antes disso), apesar de sermos praticamente vizinhos aqui em São Paulo, quase nunca nos vemos ou nos falamos", finaliza.