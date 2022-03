Após mais 20 anos de carreira, Jeniffer Nascimento recebe sua primeira indicação a prêmio

Jeniffer Nascimento usa as redes sociais para refletir ao ser indicada à 4ª edição do Prêmio DID

CARAS Digital Publicado em 06/03/2022, às 14h14

No último sábado, 05, foram liberados os nomes dos indicados à 4ª edição do Prêmio DID, que homenageia os trabalhos que tiveram maior destaque e relevância durante o ano na cena teatral paulistana.

E, o nome de Jeniffer Nascimento (28) estava na lista.

Após mais de 20 anos de carreira, é a primeira vez que a atriz e cantora é nomeada para uma premiação.

É claro que ela não segurou a emoção. Em seu Instagram, a musa postou uma foto da listinha e fez uma reflexão.

“Bom dia, domingo! Hoje quero falar sobre conquistas, pois mesmo que pequenas temos sempre que celebrar as vitórias no caminho sempre! Tenho mais de 20 anos de carreira, 9 musicais, 5 novelas, 2 filmes, 4 séries e essa é a minha primeira indicação pra um prêmio! Sim, meus amigos, o caminho é árduo, principalmente quando o sistema ainda te coloca mais obstáculos do que o normal”, começou na legenda.

“Como, por exemplo, não poder fazer um teste pra um certo musical por não ter perfil de Europeia, mas em seguida entrar no musical quando precisaram de uma atriz que estreasse em 7 dias ou se colocar à disposição pra captação de um projeto por amor ao seu ofício e receber um belo de um pé na bunda quando ele acontece… São tantos os desafios que não caberiam nesse post… Mas o meu amor pela arte sempre foi maior do que qualquer contratempo no caminho e eu sigo resistindo”, prosseguiu a esposa de Jean Amorim (27).

“Ser indicada para um prêmio é ter a sensação de que você está sendo notada. Que alguém tem visto suas lutas e toda a sua dedicação para entregar o melhor do seu trabalho e esse reconhecimento já é um grande prêmio pra mim. Não importa o que você tenha passado, faça sempre cada show como se fosse o último! E assim foi minha dedicação pra viver Disco Donna enquanto conciliava mais 7 trabalhos simultaneamente ao musical. Gratidão, Prêmio DID, pela indicação e parabéns a todas as minhas amigas talentosíssimas que eu amo e também estão nessa categoria”, agradeceu ao final.

