Adriana Esteves faz rara aparição com os filhos

17/06/2022

A atriz Adriana Esteves fez uma rara aparição com seus dois filhos, Vicente Brichta e Felipe Ricca, na noite de quinta-feira, 16, no Rio de Janeiro. Os três foram curtir a estreia da peça de teatro Tudo, que é estrelada pelo marido dela, Vladimir Brichta.

Ela posou ao lado dos filhos em uma rara aparição pública juntos. Vale lembrar que Vicente é o filho de Adriana com Vladimir, e Felipe é fruto da relação dela com o ator Marco Ricca. Vladimir também é pai de Agnes Brichta, com quem ele atuou na novela Quanto Mais Vida, Melhor!.

Atualmente, Adriana Esteves está cotada para voltar às novelas em breve. Ela pode integrar o elenco da novela Terra Vermelha, nova trama de Walcyr Carrasco, com previsão de estreia em 2023.

A nova peça de teatro conta com o elenco estrelado por Vladimir Brichta, Julia Lemmertz, Dani Barros, Márcio Vito e Claudio Mendes. A história apresenta três fábulas para o público.

