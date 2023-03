Confira dicas de livros para quem deseja começar a investir no mercado digital

Especialista Júlio Maiah lista dicas de livros para quem deseja se aventurar no online

Se você deseja começar a investir online, não pode perder essas dicas! Júlio Maiah, investidor e especialista em criptomoedas e mercado digital, afirma que “o novo ano chega com altas expectativas de mercado e novas oportunidades de negócios”.

Mas como começar a investir? O que é preciso fazer e aprender? Para te ajudar nessa missão, Júlio Maiah reuniu três dicas de leituras que vão fazer a diferença no seu aprendizado. Ah, e a melhor parte é que todos eles estão em oferta na Semana do Consumidor da Amazon!

Confira e garanta os seus:

1. Os segredos da mente milionária, de T. Harv Eker:

Escrito pelo canadense T. Harv Eker em 2005, a obra apresenta novos conceitos sobre o dinheiro - desmistificando um conjunto de crenças que moldam nosso destino financeiro e nos levam para uma situação difícil. Nele, o leitor entende como substituir uma mentalidade destrutiva, adotando novos hábitos.

2. O investidor inteligente, de Benjamin Graham:

Considerado um dos maiores consultores de investimentos do século XX, Benjamin Graham ensina a desenvolver estratégias de longo prazo no mercado, além de trazer dicas para quem deseja se proteger dos riscos na hora de investir. Esta versão conta, ainda, com atualizações e apontamentos do jornalista Jason Zweig.

3. A bola de neve: Warren Buffett e o negócio da vida, de Alice Schroeder:

Escrita pela especialista em seguros e analista, Alice Schroeder, esta obra conta a história de vida do famoso investidor, Warren Buffett. Nela, acompanhamos sua trajetória desde a infância, passando pela Grande Depressão e chegando até os dias de hoje. Ao longo de 60 anos, Buffett fez fortuna identificando valor onde ninguém mais via, e aproveitando dos momentos de crise enquanto a maior parte dos investidores recuava.

