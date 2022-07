Xanddy e Carla Perez agradecem por participação em show de Ivete Sangalo: ''Que noite incrível''

Amizade

Xanddy e Carla Perez falaram com carinho de sua participação no show de Ivete Sangalo em Orlando

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 20h00

No último domingo, 17, aconteceu em Orlando um show super especial de Ivete Sangalo (50) que teve a participação de Xanddy (43), Carla Perez(44) e Jacaré (49).

Para celebrar esse momento especial, o casal publicou uma série de cliques e vídeos do show, onde eles aparecem juntos no palco dançando e cantando.

Em um dos registros, Xanddy, Carla e Ivete apareceram ao lado de Daniel Cady (37), Cynthia Sangalo (52) e Jacaré nos bastidores da festa, dando um largo sorriso para a câmera.

Na legenda, eles aproveitaram para agradecer Mainha por esse momento especial: "Que noite incrível, com amigos tão especiais e ainda a surpresa do convite de subirmos no palco da maior, Veveta. Ivete, você é a melhor de todas e parabéns pelo espetáculo incrível como sempre. Esses dias com você e sua família, nós pudemos sentir o quanto somos irmãos, de verdade! Orlando ontem virou Bahia!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Meus amores!", disse um. "Que turma boa!", falou outro. "To aqui chorando emocionado com esse encontro!", escreveu um terceiro.

Confira o post que Xanddy e Carla Perez fizeram para agradecer participação em show de Ivete Sangalo: