Rei Charles III terá que pagar R$4 mi em aluguel de imóvel para William

William herdou os títulos e propriedades de seu pai Charles III após o mesmo ser promovido à rei

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 16h41

O novo líder da monarquia britânica, Rei Charles III (73), terá que desembolsar um valor anual de cerca de R$4,1 milhões para conseguir continuar vivendo no Palácio de Highgrove, em Gloucestershire.

De acordo com o The Sun, o valor será pago pelo aluguel do imóvel para seu filho, Príncipe William, sucessor direto no trono do Reino Unido que herdou os títulos e propriedades do pai. O imóvel em questão agora pertence ao príncipe, atual detentor do título de príncipe de Gales e duque de Cornualha, que agora pertence ao primogênito.

Além dessa, algumas propriedades em Dartmoor e no sul de Londres também foram herdadas por William graças ao seu novo título após a posse da coroa britânica de seu pai.

O Palácio de Highgrove é uma das moradias favoritas de Charles III, se estabelecendo lá com sua esposa, a rainha consorte Camilla, depois da despedida de sua mãe, Elizabeth II.

Monograma do Rei Charles III começa a ser usado no Reino Unido

A Família Real divulgou o novo monograma do Rei Charles III, que começará a ser utilizado em edifícios do governo, caixas de correio e documentos oficiais do Reino Unido. A cifra é composta por uma coroa em cima da letra C e R, que vem do latim para Rei, “Rex”. Além do número III dentro do R.

No Instagram oficial da Família Real, foi publicado um vídeo onde aparece as cartas que começaram a ser impressas com o novo emblema oficial.

“O primeiro selo que incorporou a cifra real data de 1901, apresentado por Edward VII, que também foi fundamental na criação dos Correios da Corte no Palácio de Buckingham em 1902. Em 1904, eles estavam [selos com a cifra] em Windsor, Sandringham e Balmoral. Enquanto o soberano de hoje é facilmente identificado através de fotos e imagens, a cifra real foi introduzida pela primeira vez quando o monarca era visto por poucas pessoas, como um meio de criar identidade”, explicava a legenda da postagem.