Malvino Salvador aproveita dia esquiando nas montanhas francesas com a família

férias!

De férias na França, Malvino Salvador esquia nas montanhas ao lado da família e encanta internautas

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 16h01

Nesta terça-feira, 25, Malvino Salvador (45) encantou seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar registros de sua viagem pela França.

Passando um tempinho no inverno europeu ao lado da esposa, Kyra Gracie (35), e dos filhos, o ator apareceu esquiando nas montanhas cobertas por neve.

“Família”, escreveu ele na legenda do post, no qual também mostra momento carinhoso com o caçula, Rayan (11 meses).

Os fãs foram logo para os comentários fazer elogios. “Fofinhos”, disse um. “Lindos demais”, declarou outro. “Que lugar incrível”, afirmou mais um.

Há alguns dias na França, o artista também esbanjou ao fazer um almoço luxuoso rodeado pelas paisagens de tirar o fôlego.