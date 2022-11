Maiára Quiderolly diz que pensão do jogador Jô está atrasada: "depositou um mês"

Problemas familiares

Maiára Quiderolly contou ainda que foi processada pela atual mulher de Jô, Claudia Silva

A influenciadora Maiára Quiderolly (25) afirmou nas redes sociais que entrou na Justiça contra o ex-affair, o jogador Jô (35).

Em uma relação extraconjugal, ela engravidou de João Gabriel e não seguiu o relacionamento com o atleta, que voltou com a esposa Cláudia Silva após quatro meses separados pela traição dele. Em primeiro momento, Maiára disse que não precisaria de pensão dele, mas mudou de ideia recentemente.

"Deixei bem específico, para refrescar a memória de algumas pessoas, eu disse: quando começar a faltar as coisas para o meu filho, eu vou entrar na Justiça, e foi o que aconteceu. Eu estava tendo mais ajuda dos meus pais do que do próprio genitor, e isso não estava certo", explicou nas redes sociais.

À 'Quem', ela explicou como é a relação com o jogador do Ceará: "Ele só depositou um mês dos alimentos gravídicos [Pensão recebida quando o filho ainda está na barriga]. Apresentei as provas que eu tinha para o juiz de que ele é o pai e a Justiça decidiu que ele deveria me pagar. Ele depositou um mês e não mais. É um valor que me ajuda muito. Se ele me ajudar todo mês certinho, vou conseguir sustentar o meu bebê ainda na barriga", contou.

"Preciso que ele me ajude, não estou com o dinheiro do parto [avaliado em R$10 mil]. Vou ter meu filho na ala particular de um hospital público, a Santa Casa de Araçatuba [interior de São Paulo]", acrescenta ela, que não esperava ser processada pela mulher de Jô, Claudia Silva.

"Ela está me processando por injúria, mas ainda não fui intimada. Recebi uma notificação no endereço em que eu morava. Vi que tinha uma carta, nem meus advogados tinham sido notificados ainda. Ela não gostou de eu dizer que ela sabia o que se passava dentro do casamento dela. Ela mesma foi falar na internet dizendo que ele tinha um problema de desvio de caráter. Ela pede uma indenização de quase R$ 50 mil", explica.

Jô e Maiára Quiderolly ainda se falam?

Maiára foi questionada sobre se existe algum contato com Jô e ela respondeu: "Ele cortou relação totalmente. O João é o sexto filho dele fora do casamento. Uma mãe de um dos filhos até dele entrou em contato comigo. Falei com ela, pedi desculpa e expliquei que não quero conversar agora porque estou com meu emocional abalado. Sei que ela não vai me falar coisa boa. E agora não ia conseguir conversar. O João tem um irmão em cada canto".