Luana Piovani reage após ex-funcionária apoiar Pedro Scooby: "Vivi com os dois"

GENTE!

Luana Piovani reage e expõe a profissional após declaração nas redes sociais; veja

A atriz Luana Piovani gerou polêmica ao expor nas redes sociais uma ex-funcionária, a professora de ioga Carolina Oliveira. Ela, que chegou a morar em sua casa, decidiu se manifestar em favor de Pedro Scooby.

“Eu vivi com vocês dois aí, estive assistindo tudo ao vivo agora, convivendo com ambos e só posso dizer que estou do seu lado [Pedro Scooby], do lado da verdade! Vai ficar tudo bem, dá um beijo nos meus carrapatinhos!”, disse a ex-funcionária.

Ao notar a manifestação, a atriz não gostou e deixou um recado desaforado. Na época em que ela trabalhou em sua casa, ela teria inclusive recebido ajuda financeira da global.

“Essa também deve achar que amor e diversão fazem um pai", disparou ela que contou detalhes da história. “E a professora de Yoga e Pedagoga, que trabalhou na minha casa 2 meses, os quais era combinado de dormir na minha casa por apenas 15 dias por mês, mas claro, achou bom usufruir da casa confortável, bem localizada e sem custo, óbvio, e ficou o tempo todo”, afirmou.

E não parou por aí: Piovani ainda expôs detalhes da época. “Pediu adiantamento, dei, encontrei chorando, ofereci abraço, aceitou. Pediu pra fazer um extra pro genitor [Scooby] (que se estabelece através das minha relações, várias vezes), eu deixei!”, disparou.

PRIMEIRA AUDIÊNCIA

O surfista Pedro Scooby entrou na justiça de Portugal contra a ex-mulher, a atriz Luana Piovani, e a primeira audiência já aconteceu. De acordo com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, o atleta fez um pedido na justiça pela tutela de personalidade, que é uma forma depedir que a ex-mulher não cite seu nome nas redes sociais.

Ao colunista, ele contou o que falou com a juíza do caso. “Foi a primeira coisa que eu disse: 'em momento algum eu estou aqui para desqualificar a mãe das crianças, como mãe ou como mulher. Não quero isso. Eu estou aqui para mostrar as mentiras que foram faladas e a difamação que foi colocada”, disse ele.