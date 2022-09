Lívia Andrade arranca elogios com look durante desfile de marca de luxo em Paris

Uau!

Lívia Andrade esteve presente no desfile de marca luxuosa em Paris com look all black

CARAS Digital Publicado em 28/09/2022, às 21h58

A apresentadora Lívia Andrade (39) esteve presente no desfile da marca de luxo francesa Balmain, durante o Paris Fashion Week, e chamou atenção com seu look all black.

Nas fotos publicadas pela modelo em seu Instagram, ela aparece com um sobretudo de couro com vários botões e fivelas, além de um óculos futurista, ao lado de Eduardo Amarante.

Na legenda, Lívia colocou “Cidade Luz”, se referindo à Paris. Nos comentários, alguns de seus milhões de seguidores não perderam a oportunidade de elogiar a modelo. “Linda”, comentou uma. “Arrasou”, disse outro. “Belíssima, linda demais!”, exclamou uma terceira.

Veja a publicação de Lívia Andrade que arrancou elogios de seus seguidores:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lívia Andrade (@liviaandradereal)

Lívia Andrade curte jogo do Brasil com namorado milionário

Lívia Andrade acompanhou o amistoso entre Brasil e Tunísia direto do estádio, em Paris. Nesta terça-feira, 27, a apresentadora foi na companhia de seu namorado, o empresário Marcos Araújo, e chamou a atenção ao compartilhar alguns momentos em sua rede social.

A modelo foi torcer pela seleção com um look elegante, combinando a camiseta azul do time com algumas peças pretas. De meia calça, saia, salto alto e sobretudo, Lívia Andrade surgiu linda em uma área vip do estádio.