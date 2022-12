Jade Picon esbanja elegância em novas fotos com look todo preto e é elogiada: “Deslumbrante”

ELEGÂNCIA!

A influenciadora Jade Picon surgiu esbanjando beleza e elegância em nova série de fotos publicada em suas redes sociais

Nesta quinta-feira, 8, Jade Picon (21) deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma série de fotos em seu Instagram com um look elegante.

A influenciadora um longo vestido preto que exibia as curvas em seu corpo escultural e com um corte no meio deixava a região abaixo dos seios à mostra.

As imagens feitas pelo fotógrafo Matias Ternes, ainda mostravam Jade caminhando pelo estúdio com um salto alto preto.

Os fãs da intérprete de Chiara na novela “Travessia” adoraram as fotos e exaltaram a beleza de Jade nos comentários! “Maravilhosa”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Deslumbrante”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Bastidores!

Nesta quarta-feira, 7, Rodrigo Lombardi surgiu aprontando nos bastidores de “Travessia” e a vítima da vez foi Jade Picon! O ator compartilhou imagens maquiando a influencer.

“E a beleza de hoje foi @jadepicon. A mão tremia, mas ela foi muito gentil comigo e ainda me deu uns toques! Obrigado! Gostaram?”, brincou o astro na legenda.