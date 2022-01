Gloria Pires revela clique inédito nos bastidores de 'Vovó Ninja', seu novo filme

vem aí!

Animada com a estreia de 'Vovó Ninja', Gloria Pires exibe registro de bastidores caracterizada como Arlete, sua personagem

CARAS Digital Publicado em 25/01/2022, às 17h57

Nesta terça-feira, 25, Gloria Pires (58) agitou a web ao mostrar mais um registro de bastidores do seu novo filme, Vovó Ninja.

A atriz apareceu caracterizada como Arlete, sua personagem na trama, e animou a espera pela grande estreia do longa, prevista para 6 de maio de 2022.

“A Vovó Ninja está chegando”, escreveu a artista na legenda da publicação. A trama ainda conta com Cleo (39), que interpreta sua filha também na ficção.

Pelos comentários, os fãs deixaram vários elogios. “Como sempre maravilhosa”, disse um. “Animada para assistir”, confessou outro. “Tem tudo para ser sucesso”, declarou mais um.

Recentemente, Gloria Pires também revelou o cartaz oficial do filme, no qual aparece com seus netinhos dentro da trama.