Fritz Paixão constrói negócio milionário que fatura mais de R$ 100 milhões

O êxito dessa empreitada deve-se a dois fatores: fé e resiliência. Natural de Salvador, Bahia, e formado em fisioterapia, deu os primeiros passos no empreendedorismo com um negócio de piscicultura, prática que se refere ao cultivo de peixes em açudes ou represas.

Com a expectativa de lucratividade rápida investiu, com mais dois sócios, mas logo viu o sonho esvair quando a companhia hidrelétrica da região precisou abrir as comportas para amenizar os efeitos da enchente causada pelas chuvas. Sem motivação para seguir com a carreira de fisioterapeuta, resolveu apostar num sonho antigo: ser ator.