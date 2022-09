Datena abandona programa depois de receber notícia sobre neta

Vish...

Apresentador Datena conta que teve que abandonar programa após saber difícil notícia sobre Camila, sua neta de seis anos

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 16h02 - Atualizado às 16h16

O apresentador do programa Brasil Urgente, na Band, José Luiz Datena (63), contou recentemente que precisou abandonar um programa de rádio depois que recebeu uma dura notícia sobre sua neta, Camila (6), que estava internada com pneumonia.

“Você sabe que eu larguei o programa de hoje por causa disso? Quando eu fiquei sabendo, no meio do programa de rádio, parece que minha adrenalina baixou de uma vez. Sinceramente, parece que eu perdi uns cinco anos da minha vida com esse problema da Camila”, contou para sua colega de profissão e emissora, Cátia Fonseca.

A pequena já está em casa, e Datena agradeceu ao vivo os profissionais que cuidaram de Camila durante o momento difícil. “Eu estou feliz da vida porque a Camila saiu do hospital e foi para casa. Vai ficar um mês lá em casa sob cuidados, e se Deus quiser vai dar tudo certo. Continua tomando uns remedinhos. Eu agradeço todos os telespectadores da Band, meus amigos, que oraram e rezaram pela Camila”.

“Agradeço todo o pessoal do Hospital Sírio Libanês, desde o pessoal que faz a limpeza, até os médicos que foram fantásticos. Aos meus amigos Davi, ao Kalil, ao Francisco. Aos enfermeiros e enfermeiras”, completou.

Camila está hospitalizada em Goiânia, longe dos braços e cuidados do avô, situação que está deixando o jornalista aflito e preocupado.

“Não estou no clima porque minha netinha está internada lá em Goiânia. Minha neta de seis anos, a Camilinha está internada com pneumonia e estou preocupado”, disse Datena em conversa com Cátia Fonseca . “Estou rezando muito aqui pra que dê tudo certo”, continuou.