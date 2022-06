CARAS e Dailus te presenteiam com um brinde para realçar ainda mais a sua beleza!

Já nas bancas!

Na próxima edição da CARAS: o Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II - que celebra os 70 anos de seu reinado com incentivo dos filhos, netos e bisnetos – e um presente especial de Dailus: Máscara para Cílios Super Curvados.

Se você ama um efeito curvex mas não quer sofrimento, experimente a nova máscara Super Curvados para dar aquele super up no olhar! Com aplicador de silicone que facilita a aplicação, o produto curva e empina os cílios da raiz às pontas. A fórmula possui vitamina E, que auxilia na hidratação, nutrição e crescimento dos fios, é livre de parabenos e oftalmologicamente testada. Com secagem rápida e longa duração, o produto não borra o seu make - nem esfarela durante o dia, viu? Na hora de remover, não tem drama: você consegue retirar o produto em instantes e sem agredir os seus olhos!

Por que amamos?

- Efeito curvex

- Curva e levanta os cílios

- Fios empinados

- Aplicador côncavo de silicone

- Infundida em vitamina E

- Auxilia na hidratação, nutrição e crescimento dos fios

- Secagem rápida

- Longa duração

- Não borra

- Não esfarela

- Fácil remoção

- Livre de parabenos

- Oftalmologicamente testada

- Cruelty-free

Elizabeth II na capa da revista CARAS. (Foto: CARAS - Divulgação)

