Cantor Zé Neto encanta seguidores com o momento fofo com a filha

Sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, compartilha momento de divertido com sua filha, Angelina

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 19h02

Nesta quarta-feira, 5, o cantor sertanejo Zé Neto (32), da dupla com Cristiano (33), deixou seus seguidores encantados com um momento fofo entre pai e filha. Em suas redes sociais, ele aparece mostrando Angelina e ele se divertindo.

“Nina, morde o moranguinho pro papai ver… é docinho?”, disse Zé Neto, enquanto Angelina, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Natália Toscano, fazendo o papai rir. O cantor até tenta fazer a pequena comer mais morangos, mas sem sucesso.

Angelina completou dois anos em 2022 com um aniversário para amigos e família. “Estou feliz porque agora estamos realmente conseguindo celebrar de verdade, com a presença de todos que amamos, família e amigos, então é mais uma noite para ficar marcada em nossas histórias, muito especial e gostosa, uma festa de criança mesmo pra nos divertimos com tudo que temos direito”, contou Natália ao portal Metrópoles.

Veja o momento de diversão entre Zé Neto e sua filha Angelina:

Zé Neto mostra filha comendo morangos - Créditos: Reprodução / Instagram



Esposa de Zé Neto, Natália Toscano exibe a barriguinha sarada em foto de biquíni

Natália Toscano, esposa de Zé Neto, ostentou boa forma com novas fotos de biquíni em suas redes sociais. Em clima de eleições de 2022, ela posou deitada na bandeira do Brasil e também usando um modelito verde fininho. Nas fotos, ela deixou à mostra sua barriga sarada e as curvas impecáveis. “Pátria amada Brasil”, disse ela na legenda.