BBB23: Falta pouco! Cézar desiste após 15 horas e disputa agora fica entre dois rivais

Cézar desiste após 15 horas de prova; agora, só dois brothers estão disputando a liderança

O baiano Cézar Black deixou a Prova do Líder nesta sexta-feira, 31, após mais de 15 horas de disputa. Ele não aguentou e acabou sendo o oitavo a deixar a competição por volta das 15h.

Agora, a prova é disputada só por dois rivais: Aline Wirley e Ricardo Alface . Os dois seguem bravamente disputando e demostrando força de vontade e controle emocional.

Na prova, os brothers precisam apertar um botão durante todo o tempo, enquanto a plataforma em que estão gira em diferentes direções. Eles precisam de atenção e equilíbrio para não serem desclassificados.

Mais cedo, Ricardofez uma proposta para que Cezar seguisse na prova. “Você tem que ficar comigo, aí eu não voto em você”. A proposta dele aconteceu para que Aline se sinta em minoria e desista da prova. Caso ganhe a liderança, ele poderia não indicar Black direto ao paredão com o poder do líder.

Porém, vale lembrar que Ricardo já disse que Cezar Black é seu alvo no paredão caso seja o líder. Durante um vídeo do Raio-X nesta semana, ele contou que a rivalidade entre eles continua firme e forte. "Não esqueci o que o Black fez, tá bom? Mais uma vez aqui no jogo o Black erra, comete os erros dele comigo e vem pedir desculpa. Tenho coração, não sou uma pessoa amargurada, então perdoei ele, sim, de coração. Mas já deu", disse ele.

Fred Nicácio expõe conversa de rivais

Mais cedo, Fred Nicácio se reuniu com Sarah, Domitila e Cezar Black em frente ao Big Fone, e revelou partes de uma conversa que ouviu entre as sisters rivais, que também estão fazendo plantão em frente ao outro aparelho.

O médico contou para os aliados que estava mais cedo no gramado e conseguiu ouvir algumas informações importantes das integrantes do Quarto Fundo do Mar. "A gente tem que falar muito baixinho aqui... Eu ouvi o nome da Domi, não entendi o contexto. Depois ouvi o nome do Facinho. O Facinho, foi a Bruna quem falou, eu acho", disse ele.