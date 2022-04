Rock In Rio anuncia mais nomes no line-up do palco Sunset!

Jão, Vitor Kley e DiFerrero foram anunciados no palco Sunset no dia 9 de setembro

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 17h44

Nesta terça-feira, 5, o Rock In Rio confirmou mais atrações no line-up do Palco Sunset. Os nomes anunciados performarão no dia 9 de setembro, uma sexta-feira.

Jão (27) e um convidado que ainda é surpresa vão marcar presença no Rock In Rio, assim como DiFerrero (36) e Vitor Kley (27) que vão se apresentar juntos no festival.

Ainda no dia 9, Avril Lavigne (37) vai subir no palco Sunset para agitar o público. Além desses shows, uma homenagem para o ano de 1985 trará Blitz, Elba Ramalho (70), Xamã (32), Luísa Sonza (23) e muitos outros nomes da música brasileira para a performance especial.

Na segunda-feira, 4, Luísa Sonza foi confirmada no line-up do palco Sunset no dia 4 de setembro e subirá ao palco do lado de Marina Sena (25).

A venda de ingressos para o Rock In Rio acontece nesta terça-feira, 5, a partir das 19h.