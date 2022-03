Zezé Di Camargo e Gracielle Lacerda planejam ter os primeiros filhos do relacionamento

O casal Zezé Di Camargo e Gracielle Lacerda está animado para receber os primeiros filhos do seu relacionamento que já dura 10 anos

Há quem diga que o ano só começa mesmo após o carnaval. Na vida do músico Zezé Di Camargo (59), que desde a infância trabalha e cria sem parar, é diferente, mas este carnaval realmente marcou uma mudança. Logo após o feriado, que ele passou com toda a família reunida em sua fazenda, em Goiás, além dos inúmeros cachorros que resgata nas ruas, Zezé e sua noiva, a digital influencer Graciele Lacerda (41), vão dar início a mais uma tentativa de engravidar. “Nas outras vezes, só fertilizamos um embrião, então a chance de não vingar era grande. Desta vez, vamos fertilizar dois, assim aumenta a chance, mas também podemos ser pais de gêmeos!”, contou ele. Porém, as grandes novidades para 2022 não param por aí. Além de muito trabalho, Zezé e Graci, oficialmente noivos após uma década juntos, querem também realizar o sonho do casamento. Na Casa CARAS Pernambuco, na Praia dos Carneiros, em Tamandaré, o casal falou abertamente sobre as tentativas de engravidar e os planos para o altar. Sobre o trabalho ao lado do irmão Luciano Camargo (49), ele fala: “Boatos acontecem, mas a dupla Zezé Di Camargo & Luciano nunca vai acabar!”.

– Por que demorou tantos anos para pedir Graciele em noivado?

Zezé – Foi todo um processo. Envolve filhos, ex-mulher... Precisei resolver muitas questões pessoais. Foi complicado, mas agora está tudo bem. É a hora certa!

– Vive um momento feliz?

Zezé – Sim. Como um todo. Profissionalmente, ao lado da Graciele e resolvido com meus filhos, que é o mais importante. Até com minha ex-mulher acho que já acabaram todos os processos que ela tinha contra mim. O que tinha ela fez, mas não tem mais argumentos. Não é uma comemoração isso, claro, mas é uma constatação. E é importante deixar claro que todos os processos foram feitos por ela. Eu nunca a processei. Mas agora acabou tudo o que não tinha nem que ter começado.

– E por que esperaram tanto tempo para ter um filho a dois?

Graciele – Eu não queria ser vista como uma interesseira, como já fui acusada. Minha relação com Zezé é amor, mas algumas pessoas não entenderam. Eu queria filhos, mas respeitei o que ele precisava resolver primeiro em família para que pudéssemos ter com tranquilidade e acabou passando o momento de ter naturalmente. Já tinha até entendido que nunca seria mãe, mas agora decidimos ter e vou conseguir!

– Você fez tentativas de implantes no último ano?

Graciele – Sim. Sempre digo que estava esperando a pandemia acabar. Mas a verdade é que já implantei e deu errado. Não conseguia falar porque é bem complicado psicologicamente. A vida da “tentante”, como eu, não é fácil. Muitas desistem, não têm informações, se deprimem... E você precisa ter um parceiro que te apoie. Mexe muito com o psicológico. O corpo muda, tudo muda. Uma hora você está bem, na outra cai no choro. E quando dá errado, Nossa Senhora, você perde o chão. Graças a Deus, Zezé está sempre do meu lado.

– Zezé – E sou vasectomizado. Mas retirei espermatozoides e congelei para esse processo. Quem sabe não teremos gêmeos? Criança traz uma outra energia para a família. É uma renovação.

– E o casamento?

Zezé – Vai ser neste ano! Ainda não tem data, mas por mim a gente casa logo!

– E os boatos sobre o fim da dupla com seu irmão?

– Nunca! Zezé Di Camargo & Luciano pertencem ao Brasil, são 30 anos! Apenas sentimos necessidade de experimentar outras coisas. Neste ano estarei com os shows da dupla, com Pai & Filha, ao lado de Wanessa, e com meu projeto solo, Rústico, uma volta às origens. Não é só romântico, é uma volta aos anos 1990, um resgate da minha essência de homem do campo. Trabalho muito desde cedo, a pandemia me obrigou a diminuir o ritmo e percebi como fazia falta voltar para a fazenda, pegar sapo com a mão, brincar com meus cachorros... Assim surgiu Rústico.

