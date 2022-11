Xuxa e Angélica: 'Essa amizade será até que a morte nos separe'

Xuxa e Angélica voltam a trabalhar juntas e fortalecem laços nos bastidores de Tarã, superprodução da Disney que reforça a importância e urgência de cuidar do meio ambiente

São mais de 20 anos de amizade que, agora, se traduzem na tela. O reencontro tão esperado pelos fãs de Xuxa Meneghel (59) e Angélica (48) — ícones presentes na infância de várias gerações — chegará em grande estilo em Tarã, nova série da plataforma de streaming Disney+, criada por Anna Lee, com direção de Marco Dutra e Juliana Rojas. A estreia está marcada para o segundo semestre de 2023.

Durante quase três meses, o elenco formado pelas loiras, pela estreante atriz indígena Ywyzar Guajajara e por nomes como Fafá de Belém (66), Lana Guelero (62), Bruno Garcia (51) e Gleici Damasceno (27) mergulhou na natureza exuberante do Acre, além do interior paulista, para darem vida a uma história de fantasia e conscientização que tem a Floresta Amazônica como palco. “Passamos muito calor no Acre e muito frio em São Paulo! Esse foi o maior perrengue”, relembra Xuxa, em papo exclusivo com CARAS.

Na história, a eterna Rainha dos Baixinhos, interpreta a farmacêutica Ylla, que acompanha a filha Gaia, papel da protagonista Ywyzar, em uma jornada pela Amazônia. No momento em que o planeta enfrenta sérios desafios ambientais, Gaia é a escolhida pela Mãe Terra para levar um amuleto a um local sagrado na floresta, guardado pelo povo das 9 Luas, do qual é descendente. Lá, ela se confronta com sua origem e precisa enfrentar todas as ameaças de um poderoso fazendeiro que quer lucrar com a destruição da natureza. “Tarã fala sobre respeito à natureza e ganância do homem que a destrói por poder, por grana. Surgiu da vontade de deixar uma sementinha que faça as pessoas pensarem”, pontua Xuxa. “Precisamos fazer com que as pessoas entendam a urgência que é defender a terra. As terras indígenas são as áreas mais conservadas da Amazônia. Isso porque esses povos respeitam os processos ecológicos daquele ambiente. O desmatamento da floresta impacta a vida de milhares de pessoas”, completa Ywyzar.

Mesmo falando sobre um assunto tão urgente, o clima nos bastidores da produção era o mais leve

possível. A química entre Xuxa e Angélica deu a sintonia necessária para a parceria entre Ylla e Niara — papel da musa de Luciano Huck (51) — na série. “A minha relação com ela dentro e fora dos sets é sempre a melhor. A gente foi se conhecendo aos poucos. Primeiro como colegas de trabalho, depois com o casamento dela com o Lu. Eu sempre respeitei muito a Angélica pela história dela, por tudo que já viveu. Sempre tive muito carinho, respeito e admiração. Eu acredito e me arrisco a dizer que essa amizade será para sempre, até que a morte nos separe”, se derrete Xuxa, que divertiu os seguidores nas redes sociais compartilhando vídeos para lá de engraçados ao lado da amiga durante as gravações da série.

Quem também se encantou por Xuxa foi Ywyzar que, logo em seu primeiro trabalho como atriz, ganhou o presente de poder chamar Xuxa de mãe. “Ela foi muito amorosa e me recebeu com muito carinho desde o primeiro encontro, assim como toda a equipe. Pude sentir de perto todo o amor de mãe oferecido para a minha personagem não só em cena, mas também fora dela”, diz a jovem. “Essa conquista é uma conquista coletiva. Quero que mais indígenas estejam em lugar de protagonismo, não só no audiovisual, mas em todos os espaços que também nos pertencem”, frisa Ywyzar.

Diversamente de sua personagem, Gaia, que cresceu na cidade grande e queria se conectar com a aldeia, Ywyzar foi criada em sua comunidade indígena e sonhava com as oportunidades da metrópole. Não à toa, Tarã se tornou símbolo de realização de um sonho. “Encontrar forças em suas raízes para encarar os nossos medos foram algumas das ligações entre mim e a Gaia. Toda a história me emocionou muito do começo ao fim, me impactou de uma forma que até hoje não consigo explicar. A experiência vivida nessa série ficou marcada na minha vida. Carregarei comigo todo o conhecimento e carinho deixado por toda a equipe, que foi generosa comigo. Tive a oportunidade de realizar um dos meus maiores sonhos e, em todos os meus momentos de fraqueza, foram os meus antepassados que me fortaleceram”, relembra a atriz.

Dedicada à luta ambiental há anos e amante dos animais, Xuxa despertou ainda mais sua consciência sobre a importância da preservação do meio ambiente quando se tornou vegana, em 2018. “A maturidade me despertou para isso. Sou vegana há quase cinco anos e, para mim, isso foi uma chacoalhada na cabeça. Eu, que sempre disse que gosto de bicho, mas por ignorância e falta de conhecimento e de informação, ainda comia peixe”, se recorda. Xuxa espera que a série possa ter o mesmo impacto para os espectadores. “Todos nós, brasileiros, estamos pagando um preço alto pela destruição da natureza e vamos pagar muito mais. Vamos ver se as pessoas repensam suas atitudes. Essa ganância não vai parar nem diminuir se não fizermos alguma coisa para ajudar não só os bichos e as pessoas, mas também o planeta”, reforça. “A lição que fica com a série é para cuidar de quem amamos, precisamos começar cuidando do nosso planeta. A história diz que uma jovem foi escolhida pela Mãe Terra para salvar o planeta. E essa jovem é você! Somos a última geração que pode salvar o planeta. Não há tempo, precisamos nos unir por um único objetivo: curar a Mãe Terra”, conclui Ywyzar, fazendo seu alerta ecoar pelos quatros cantos do País.

